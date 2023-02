 Bedrijven zetten in op scholing door aanhoudende economische onzekerheid

Het afstemmen van leerprogramma's op bedrijfsdoelstellingen en personeel is topprioriteit - Als gevolg van de aanhoudende economische onzekerheid schakelt een op de drie (32 procent) C-level leidinggevenden over naar het om- en bijscholen van eigen personeel om zo wendbaar en veerkrachtig te blijven, ongeacht wat hen te wachten staat. Dat blijkt uit onderzoek van LinkedIn.



Ook de hevige concurrentiestrijd op een krappe arbeidsmarkt voor werknemers met veel gevraagde vaardigheden vormt een reden om te investeren in ontwikkelingsmogelijkheden van personeel. De overgrote meerderheid (95 procent) maakt zich namelijk zorgen over het behoud van hun werknemers in het huidige klimaat.

Uit het C-level onderzoek van LinkedIn blijkt dat Learning and Development (L&D)-professionals om deze reden van groot belang zijn voor leidinggevenden: drie op de vier vinden de HR-functie nu van kritischer belang dan ooit. LinkedIn's 2023 Workplace Learning Report 'Building the agile future' - waarvoor wereldwijd meer dan 1.500 L&D-professionals werden ondervraagd - toont dan ook aan dat 63 procent van deze professionals in de Benelux hun organisatie helpt om door de economische onzekerheid te navigeren.

Leermogelijkheden voor personeel worden hierbij gezien als de nummer één manier om talent te behouden. Uit het rapport blijkt ook dat - na salaris - kansen om impactvol en uitdagend werk te doen, carrièregroei en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden de belangrijkste factoren zijn die mensen in overweging nemen bij het verkennen van nieuwe functies.

Marcel Molenaar, Country Manager LinkedIn Benelux: "Een solide set aan vaardigheden biedt mensen meer kansen, zorgt ervoor dat je je als bedrijf beter kunt aanpassen aan veranderingen en bevordert de kans om als organisatie te groeien en te innoveren. Daarnaast vergroot je de inzetbaarheid van werknemers, voor nu en in de toekomst, en houd je hen betrokken en tevreden met een leerprogramma afgestemd op hun behoeften en de bedrijfsdoelstellingen die er voor liggen."



Ontwikkeling van vaardigheden is sleutel tot succes

92 procent van L&D-professionals is het ermee eens dat het proactief opbouwen van vaardigheden van medewerkers het makkelijker maakt om de continue veranderingen op werkgebied op te vangen. Dit is belangrijk, omdat uit gegevens van LinkedIn blijkt dat de vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt sinds 2015 met ongeveer 25 procent zijn veranderd. Tegen 2027 zal dit aantal naar verwachting verdubbeld zijn. LinkedIn analyseerde wat de meest gevraagde vaardigheden in 2023 zijn om inzicht te geven in welke vaardigheden prioritair zijn voor werkgevers bij het werven. De lijst laat zien dat sociale vaardigheden zoals management, communicatie, projectmanagement, teamwork en verkoop van cruciaal belang blijven.