 Slechts helft van werkend Nederland heeft wel eens een beveiligde e-mail verstuurd

Beveiligd e-mailen geen onbekend concept - Maar 55 procent van de Nederlandse werkenden met een kantoorbaan geeft aan weleens een beveiligde e-mail te hebben verstuurd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Doe het veilig of doe het niet’ onder ruim 1.000 werkende Nederlanders met een kantoorbaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Pointsharp.



Dat werkenden niet vaker kiezen voor een beveiligde e-mail wanneer zij (gevoelige) informatie versturen, kan komen doordat zij dit teveel gedoe vinden. 37 procent geeft namelijk aan dat beveiligd e-mailen hem erg omslachtig lijkt.



Beveiligd e-mailen geen onbekend concept

Er is in elk geval geen gebrek aan kennis over beveiligd e-mailen. Driekwart (76 procent) weet namelijk wat versleuteld e-mailen inhoudt. Toch valt dit communicatiemiddel buiten de top drie, wanneer we Nederlandse werkenden vragen welke middelen zij gebruiken om extern informatie of gegevens uit te wisselen. Stipt op nummer één staat de gewone e-mail (77 procent). Op nummer twee vinden we Teams (26 procent) en de top drie wordt afgesloten met de post (24 procent). Beveiligd e-mailen moet het met twintig procent met een vierde plek doen. Wanneer het gaat om het delen van grote bestanden, kiest 48 procent (bijna) altijd WeTransfer. Dan weten ze in elk geval zeker dat de e-mail en het bestand bij de ontvanger aankomen.



Intern informatie uitwisselen

Als we kijken naar het uitwisselen van informatie binnen de organisatie, dan blijft e-mail met 82 procent het communicatiemiddel dat werkend Nederland het liefst gebruikt. Ook Teams is intern goed vertegenwoordigd met 49 procent. Opvallend is de afsluiter van de top 3: WhatsApp. Ruim een kwart (26 procent) van de werkenden gebruikt dit om informatie of gegevens met zijn collega’s te delen. Beveiligd e-mailen wordt door vijftien procent gebruikt.

Lucien Barink, General Manager Benelux bij Pointsharp, leverancier van e-mailencryptiesoftware Cryptshare: "Het valt mij altijd op dat veel bedrijven alles op alles zetten om hun informatie intern goed te beveiligen. Ze huren een cybersecurityspecialist in en schaffen de duurste software aan. Wat ze echter vaak vergeten is dat informatie ook buiten de organisatie gedeeld wordt. Mailtjes met privacygevoelige informatie kunnen makkelijk onderschept worden door kwaadwillenden en data kan daarmee zo op straat komen te liggen. Ook werknemers zijn zich hier onvoldoende van bewust, omdat het geen onderwerp van gesprek is binnen organisaties. Zo zien we vaak dat wanneer er wel systemen zijn om informatie beveiligd te versturen, deze door werknemers omzeild worden om bijvoorbeeld tijd te besparen. Wanneer zij meer inzicht krijgen in de gevaren die het extern delen van communicatie met zich mee kan brengen, kan ik me niet voorstellen dat beveiligingsmaatregelen moedwillig worden omzeild. Het credo dat werkgevers dan ook naar hun medewerkers moeten uitdragen is: doe het veilig of doe het niet."