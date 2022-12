 Twee op vijf werkenden staat nooit stil bij risico’s van e-mailen

63 procent werkenden vindt e-mail meest veilige communicatievorm - Maar liefst 38 procent van de werkenden geeft toe nooit stil te staan bij de risico’s die kleven aan het versturen van e-mails. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Doe het veilig of doe het niet’ onder ruim 1.000 werkende Nederlanders met een kantoorbaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Pointsharp. Zeventien procent van de werkenden blijkt nog goedgeloviger. Zij zijn namelijk in de veronderstelling dat er geen risico’s zijn bij het versturen van e-mails via Outlook, Gmail of andere e-mailproviders.



Het grootste deel van de werkenden vertrouwt hun e-mailprovider niet blindelings, maar kijkt wel positief naar de veiligheid van e-mailprogramma’s als Outlook en Gmail. Maar liefst 78 procent heeft namelijk vertrouwen in de beveiliging van het e-mailprogramma dat zij gebruiken. Al met al ziet werkend Nederland e-mail als de meest betrouwbare vorm van schriftelijke communicatie. Maar liefst 62 procent denkt dat deze communicatievorm het meest veilig is.



Via de mail veiliger dan via de post

Na e-mail heeft men relatief weinig vertrouwen in digitale communicatie. Zo staat aangetekende post op de tweede plaats (44 procent) als het gaat om veilige communicatie. Het gebruik van Microsoft Teams komt daarna met veertig procent. WeTransfer staat met achttien procent op een vierde plaats en de top-vijf wordt afgesloten met gewone post (zeventien procent).

Tot slot is in het onderzoek ook uitgevraagd of men e-mail veiliger acht dan het versturen van een ansichtkaart, welke natuurlijk leesbaar is voor iedereen die hem voorbij ziet komen. Opvallend is dat het merendeel (56 procent) denkt dat een e-mail versturen veiliger is dan het posten van een ansichtkaart.

Lucien Barink, General Manager Benelux bij Pointsharp: "Ik vind het interessant dat zoveel mensen meer vertrouwen hebben in de veiligheid van een e-mail dan van een ansichtkaart. Bij Cryptshare vergelijken we het versturen van een gewone e-mail namelijk altijd met het posten van een ansichtkaart. En op een ansichtkaart zet je geen vertrouwelijke informatie, want je weet nooit waar deze informatie terecht kan komen. Zo zou men ook om moeten gaan met e-mail. Informeel contact kan prima via reguliere e-mailproviders plaatsvinden, maar als je als organisatie cybersecurity serieus wil nemen, moet men met een sceptischere blik naar e-mail kijken. Daar moet werkend Nederland dus nog duidelijk in groeien. Wij houden het credo ‘doe het veilig of doe het niet’ aan, waarbij we doelen op: of geen vertrouwelijke informatie of gevoelige documenten delen via de mail, of ze beveiligd versturen. Alleen dan weet je zeker geen cyberrisico te lopen."