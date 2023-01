 Goede voornemens: waarom je makkelijker financieel dan fysiek fit wordt

Hoe ga jij je leven veranderen in 2023? - De komende weken gaan weer heel wat goede voornemens sneuvelen. In de ogen van Joost Tieland van Brand New Day is het een gemiste kans dat mensen zich bij de start van het nieuwe jaar vaak hun financiële gezondheid vergeten bij het maken van plannen voor het nieuwe jaar.



In het kort

· Het grootste deel van de goede voornemens sneuvelt al binnen enkele weken

· Mensen onderschatten hoe lastig het is om vaste patronen te doorbreken

· Naast fysieke gezondheid, verdient je financiele fitheid ook aandacht

· En laat het nu makkelijker om je financiële dan fysieke gezondheid te verbeteren



Hoe ga jij je leven veranderen in 2023? Meer sporten? Afvallen? Minder drinken? Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat heel veel Nederlanders zich voornemen om hun na de jaarwisseling in ieder geval in één opzicht te beteren. In de praktijk is het echter behoorlijk lastig om onze patronen te doorbreken. Sport-app Strava becijferde op basis van hardloop-, fiets- en wandeldata van gebruikers dat meer dan de helft van de goede sportvoornemens op 12 januari al gesneuveld zijn.



Waarom zijn goede voornemens lastig vol te houden?

De eerste keer gaan veel mensen nog enthousiast naar de sportschool. De tweede keer kost het al wat meer energie om jezelf in beweging te krijgen. En zo wordt het steeds lastiger om jezelf los te weken van de bank en je favoriete Netflix-series. Het doorbreken van je bestaande patronen is vaak veel lastiger dan het lijkt. Dat komt omdat je hersenen zo min mogelijk energie willen gebruiken en daarom zo vaak mogelijk voor een bekende oplossing kiezen. Als je bij wijze van spreken een snelle en veilige weg hebt gevonden door het bos, zal je niet snel in de verleiding komen om elke dag een compleet nieuwe route te ontdekken.



Slimme hulpmiddelen om patronen te doorbreken

Wie zich toch aan een goed voornemen wil wagen, kan zichzelf op verschillende manieren helpen. In de eerste plaats is het verstandig om de lat niet te hoog te leggen. In plaats van jezelf voor te nemen om elke week drie keer naar de sportschool te gaan, kan je beter beginnen met een wekelijks bezoek. Omdat je zo dichter bij je bestaande bospad blijft, is het ook een stuk makkelijker vol te houden. Andere hulpmiddelen zijn om jezelf iets in het vooruitzicht te stellen – bijvoorbeeld een avondje lekker uit eten – en om met iemand af te spreken om samen naar de sportschool te gaan. Dan kan je elkaar helpen om net even die drempel over te komen en toch je sporttas te pakken.



Doe je toekomstige zelf een groot plezier

De jaarwisseling is een goede gelegenheid om behalve naar je fysieke fitheid ook eens naar je financiële fitheid te kijken. Een groot voordeel is dat je niet eens de deur uit hoeft te gaan om je financiën in een betere conditie te krijgen. Bovendien kan zelfs een klein beetje tijd en geld op lange termijn al een enorm groot verschil maken. Een goede eerste stap is bijvoorbeeld om op mijnpensioeninkomen.nl eens te kijken hoe je inkomen er na je laatste werkdag uitziet. En wie zijn toekomstige zelf echt een plezier wil doen, probeert nu al elke maand iets opzij te zetten.



Zo groeit een goed voornemen uit tot een flink kapitaal

Joost Tieland van Brand New Day: "Wie begint met elke maand een klein bedrag te beleggen, kan op termijn een mooi vermogen opbouwen. Historische rendementen zijn natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar als je de afgelopen dertig jaar elke maand 50 euro had belegd in aandelen van de grootste bedrijven ter wereld*, zou je nu meer dan 50.000 euro op je beleggingsrekening hebben staan. Het openen van een rekening en het instellen van een maandelijkse afschrijving is binnen enkele minuten geregeld. Dan heb je er geen omkijken meer naar, zodat het een stuk makkelijker wordt om dit goede voornemen heel lang vol te houden."

Denk je er dus over na om begin januari nieuwe hardloopschoenen te kopen? Of om met een nieuw sportschoolschema te beginnen? Houd dan ook even een ander doel in je achterhoofd: je financiële toekomst. Da's een stuk sneller geregeld dan het wegwerken van die decemberkilo's, want elke maand iets opzijzetten kan al genoeg zijn. Ook fijn: het kopen van die nieuwe hardloopschoenen doet nét wat minder pijn als je weet dat je financiële toekomst goed geregeld is. Zo kun je met een gerust hart die gezonde voornemens aanpakken.



* = MSCI World Index