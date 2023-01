 Goede voornemens volhouden begint met leren je gedrag te veranderen

Besteed aandacht aan je betere ik, aan je gezondheid, aan minder stress - Een nieuw jaar staat voor de deur, en altijd maar weer die goede voornemens. Minder dit, meer dat… Maar wat heb je eraan als je het niet volhoudt en half januari al tien keer in de kroeg hebt gezeten, terwijl je juist heel de maand niet zou drinken? Toch is het natuurlijk goed om aandacht te schenken aan je betere ik, aan je gezondheid, aan minder stress.



Dus vooruit, een paar tips om goede voornemens ook écht vol te houden. En je gedrag blijvend te veranderen.



#1 Maak je voornemens concreet

Vaak slaan we de belangrijkste stap over. Namelijk het helder verwoorden van het nieuwe gedrag dat je nodig hebt om je doel te bereiken. Hoe concreter, hoe beter! Dus niet 'ik wil wat meer bewegen', maar: 'elke maandag en donderdag als ik thuiskom van mijn werk, ga ik meteen een half uur hardlopen'. Zoals ook gedragswetenschapper Ben Tiggelaar zegt: 'je moet het kunnen voordoen en je moet het kunnen nadoen. Pas dan is het gedrag'.



#2 Doe het in kleine stappen

Gedragspatronen doorbreken gaat niet van de ene op de andere dag. Gemiddeld duurt het aanleren van een nieuwe gewoonte maar liefst 66 dagen. Daar weten wij alles van. Onze trainingen voor professionals, gericht op gedragsverandering, duren daarom meerdere dagen. Ook krijgen onze deelnemers voor en na de training ‘huiswerk’. Dat geeft ze de tijd om te oefenen, de nodige stappen te maken en hun nieuwe gedrag helemaal eigen te maken. Want iets nieuws aanleren is vooral veel doen!

Is de stap te groot? Dan kan je weer in je oude gedrag terugvallen. ‘Geen alcohol meer drinken’ is dan ook een ambitieus voornemen voor iemand die van een borrel houdt. ‘Op werkdagen drink ik fris in plaats van alcohol’ is dan een goede eerste, kleine stap.



#3 Zoek een buddy

In onze trainingen raden we altijd aan om een buddy te zoeken. Een goede buddy motiveert je en herinnert je aan je voornemen wanneer dat nodig is. Kies mensen die in je geloven en achter jouw verandering staan. Maak er afspraken met je partner of collega’s over. Bijvoorbeeld door samen te gaan sporten of er wekelijks tijdens de lunch over te praten.



#4 Bereid je voor op moeilijke momenten

Vaak haken mensen af in stressvolle periodes. Blijf dit de baas door jezelf te blijven herinneren aan je doel. Dat kan via je agenda, stickers of een briefje in je portemonnee. Varieer ook regelmatig je geheugensteuntje, want als je er teveel aan gewend bent werkt het niet meer.



#5 Beloon jezelf

Maak het voor jezelf aantrekkelijk om door te zetten. Ook in moeilijke situaties. Vier dat na afloop meteen uitbundig. Neem de rest van de dag vrij en beloon jezelf met een ontspannen middag. Koop een nieuw boek, ga lekker lang in bad of uitgebreid dineren. Geniet ervan en vertel jezelf minstens tien keer hoe goed je het van jezelf vindt dat je hebt doorgezet!