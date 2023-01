 Werknemer als centraal element in de bedrijfsstrategie

Een werknemersgerichte bedrijfsstrategie is de sleutel tot succes - Nog nooit zijn er zoveel mensen in Nederland van baan gewisseld als in het tweede kwartaal van 2022. Uit onderzoek van Randstad (2022) blijkt bovendien dat bijna 65 procent van alle Nederlandse werknemers open staat voor een nieuwe baan en dat baanzekerheid minder belangrijk is. Dit zorgt ervoor dat de werknemer momenteel in de driver’s seat zit. Maar hoe speel je daar als werkgever zo goed mogelijk op in?



Carolien Wesseling, HR Director Benelux & Germany, geeft antwoord.



Drijfveren van werknemers

Wesseling: "Met het oog op de krappe arbeidsmarkt waar wij ons nu in bevinden, is het voor werkgevers essentieel om te onderzoeken wat mensen werkelijk drijft. Dit kan namelijk richting geven, met het oog op de aangeboden arbeidsvoorwaarden en ervoor zorgen dat werknemers langer voor een organisatie willen blijven werken."



Voorzie in basisbehoeften

De intentie van werknemers om bij een organisatie te blijven neemt met achttien procent toe. Zeker wanneer zij tevreden zijn met het salaris, de werkzekerheid en de werkplek. Deze intentie neemt nog eens verder toe (24 procent), wanneer er ook een positieve werkcultuur aanwezig is.[



Daag werknemers uit

De hedendaagse werknemer wordt daarnaast gekenmerkt door de wens om controle te hebben over de eigen loopbaan. Doorgroeimogelijkheden zijn daarom steeds belangrijker bij het behouden en aantrekken van nieuw talent



Core values boven status

Daarnaast blijkt dat jonge mensen steeds minder worden aangetrokken door de status of de reputatie van een bedrijf. Werknemers willen steeds vaker werken voor een organisatie die de waarden uitdraagt die zij zelf ook belangrijk vinden, zoals duurzaamheid, inclusiviteit en diversiteit.



De werknemer centraal in de strategie

Wesseling: "Een werknemersgerichte bedrijfsstrategie is de sleutel tot succes om werknemers tevreden te houden. In deze sterk veranderende wereld en krappe arbeidsmarkt, is het van groot belang dat organisaties zich blijven aanpassen en voorzien in de behoeften van werknemers. Investeer dus niet alleen in goede primaire arbeidsvoorwaarden, maar ga ook eens met werknemers in gesprek over de werkcultuur, opleidingsmogelijkheden en waarden die zij belangrijk vinden. Want laten we eerlijk zijn, zonder gedreven werknemers hebben organisaties geen bestaansrecht – en dat is deze investering in werknemers zeker waard."