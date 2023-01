 Shell populairste object onder Nederlanders beleggers in 2022

Neobroker BUX krijgt marktregistratie voor aanbod cryptovaluta in Frankrijk - Nederlanders investeerden in 2022 nog altijd het meest in Shell, gevolgd door ASML en ING. Dit blijkt uit een analyse van transacties die investeerders in 2022 deden via BUX. Ook cryptovaluta bleken nog populair, waar Franse klanten van BUX vanaf het komende jaar ook via het platform in kunnen investeren. In Frankrijk registreerde het zich namelijk als eerste Nederlandse neobroker als Digital Asset Service Provider (DASP), waardoor het crypto mag aanbieden aan Franse klanten.



Met Shell, ASML en ING als voornaamste investeringstargets van Nederlandse beleggers, verandert er weinig ten opzichte van 2021. Toch vertelt dit niet het hele verhaal, want per saldo belegden de meeste personen in Bitcoin, Air France-KLM en Ethereum. Dit toont ook de toenemende populariteit van crypto aan, aangezien het jaar ervoor nog geen enkele blockchain-asset in de top drie stond. In termen van volume (geld) investeerde Generatie X het meest in Bitcoin, Generatie Z in Adyen en Millennials in ASML. In 2021 sprongen voor die generaties ING, NIO en Shell er nog bovenuit. "Ontwikkelingen als oorlog, een veranderend economisch klimaat, inflatie en een tanend vertrouwen in pensioenstelsels baren ons allemaal zorgen," zegt Yorick Naeff, CEO van BUX. "In 2022 hebben we gezien hoe bepaalde zekerheden plotseling kunnen verdwijnen en dus is het raadzaam om zelf de regie te pakken over je financiële toekomst. Beleggen, al dan niet met behulp van een spaarplan, kan hierbij helpen."



Tech, finance en ETF’s populair

Behalve cryptovaluta en consumentenproducten investeerden Nederlanders in 2022 vooral in technologie, finance en ETF’s. Het jaar ervoor was de techsector veruit het populairst. Verder valt in de analyse op dat op mannen in vrijwel alle categorieën actiever zijn dan vrouwen. Uitzondering zijn ETF’s, de categorie waarin zowel vrouwen (30 procent) als mannen (29 procent) aanzienlijk meer investeren dan een jaar eerder. Naeff: "Het is goed om te zien dat investeerders zich niet onmiddellijk laten lijden door de grillen van de markt. Crypto kreeg in de afgelopen periode behoorlijk wat negatieve publiciteit en daarom sluit ik niet uit dat investeerders alsnog wat terughoudender zijn in 2023. Beleggen in blockchain-gerelateerde assets is best risicovol en dus is kennisdeling cruciaal. Ik ben blij om te zien dat dit volop gebeurt tussen investeerders, want dit is ook iets wat we wilden bereiken met het breed toegankelijk maken van financiële markten."



Registratie als DASP

Behalve Nederlanders kunnen nu ook Fransen via BUX beleggen in cryptovaluta. Hiervoor moest het zich registreren als Digital Asset Service Provider (DASP) bij de Autorité des Marchés Financiers, vergelijkbaar met de Nederlandse AFM. Met succes dus, waarmee BUX de eerste Nederlandse neobroker is die deze registratie ontvangt. Naeff: "We waren heel trots toen we het akkoord ontvingen, want het registratieproces is tijdrovend en zeker geen garantie op succes. Met cryptovaluta hebben onze Franse klanten er een nieuwe beleggingscategorie bij. We hopen wat dat we dit soort stappen blijven zetten in de toekomst, zodat we financiële markten voor alle Europeanen toegankelijker kunnen maken."