 Vijf manieren waarop HR in 2023 de redder in een organisatie wordt

De werknemer krijgt de laatste jaren steeds meer macht - Het zijn roerige tijden op de arbeidsmarkt voor werkgevers en werknemers. Eerst moesten zij zich aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’, en toen dit goed en wel was ingeburgerd, staken zaken als ‘the great resignation’, quiet quitting en nog grotere personeelstekorten de kop op. Er is veel veranderd, in positieve zin, maar er zijn ook uitdagingen bij gekomen.



Zo zijn organisaties overgestapt op een hybride werkomgeving, is de dynamiek tussen organisaties en medewerkers positief veranderd en is er meer aandacht voor het welzijn, de training en de ontwikkeling van medewerkers. Terugkijken is goed, maar vooruitkijken is nog beter. Guido Heezen, CEO van Effectory, bepreekt vijf manieren waarop HR in 2023 de redder van een organisatie wordt.



1: HR wordt betrokken bij strategische beslissingen

Sinds enkele jaren richt de HR-afdeling zich niet alleen meer op personeelszaken, zoals het op tijd uitbetalen van het salaris, maar ook op de strategische agenda van het bestuur. Zo zien we dat er in de meeste gevallen een Chief Human Resources Officer in het bestuur zit en ervoor waakt dat HR-inspanningen en -prioriteiten doorklinken in de bestuurskamer. Bovendien is de HR-strategie, die onderdeel vormt van de algemene strategie, steeds vaker data-gedreven. Deze data-gedreven verandering is al een aantal jaar aan de gang en gaat ook door in 2023. Het duurt namelijk nog even voordat elk HR-team beschikt over de tools en vaardigheden om deze manier op een succesvolle wijze in te zetten.



2: Mensgerichte veranderingen door HR

In 2022 ging het vaak over de strijd om talent en 'quiet quitting'. De werknemer krijgt de laatste jaren dan ook steeds meer macht. Werkgevers moeten slimmer gaan nadenken over hoe ze met hun werknemers omgaan. De focus ligt in 2023 dan ook op het behouden van talent. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een juiste onboarding van nieuwe medewerkers, het opzetten van trainingsprogramma’s en het aanpassen van functies en verantwoordelijkheden. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet de HR-afdeling een goed beeld hebben van wat de medewerkers denken, voelen en willen.



3: Het belang van ESG

Een ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) helpt bedrijven om na te denken over hun impact op de wereld. Volgens Gartner is 2022 de eerste keer dat milieukwesties in de top-tien prioriteiten voor CEO's staat, wat een zeer significante stijging in de interesse aantoont.

Het maatschappelijke element van ESG is heel belangrijk. Het is niet alleen van cruciaal belang dat we rekening houden met elkaar, maar ook met onze impact op het milieu. Om ervoor te zorgen dat organisaties duurzamer te werk gaan, is het erg belangrijk dat feedback van medewerkers door HR ter harte wordt genomen en dat medewerkers worden betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden en langetermijnprojecten.



4: Aantrekken en behouden van talent

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat organisaties hun huidige, goede medewerkers behouden. Een hoog personeelsverloop leidt tot het regelmatig moeten werven van nieuwe medewerkers, en dat kost veel tijd en geld. Daarbovenop komt het verlies aan productiviteit en expertise wanneer een ervaren medewerker vertrekt en dit zorgt voor meer werkdruk bij bestaand personeel.

Er zijn twee grote vraagstukken wat betreft het aantrekken en behouden van medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat mensen bij de organisatie willen blijven werken? En hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers zo snel mogelijk goed kunnen presteren? Volgens onze eigen Employee Experience Review zijn dit de vijf meest voorkomende redenen waarom een medewerker ontslag neemt:

De werksfeer binnen een organisatie

Trainingsmogelijkheden

Zelfstandig werken

Leiderschap

Aanvaardbare werkdruk Door te sturen op deze speerpunten en regelmatig in te checken bij je medewerkers, kan je als werkgever nog tijdig inzicht krijgen in de behoeften, voordat een werknemer al met een been buiten de deur staat.



5: Efficiëntie van leiders

In het rapport Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023 zegt Gartner dat het voorbereiden van leiders op het werken van de toekomst de hoogste prioriteit heeft. Volgens Gartner moet het management hiervoor een 'mensgerichtere' aanpak hanteren. Leiders moeten een werkomgeving creëren waarin medewerkers zichzelf veilig kunnen uitdrukken op het werk, rekening wordt gehouden met de levensbehoeften van de medewerkers, en zorgen voor persoonlijke, flexibele workflows.