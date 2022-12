 Overwerken is voor 70 procent van de Nederlanders standaard

Jongeren, mannen en werknemers binnen de toerisme- en horecasector maken de meeste overuren - De meeste Nederlanders maken wekelijks eren tot drie overuren. Jongeren (achttien-34 jaar) maken vaker overuren (72 procent) dan 55-plussers (62 procent). Daarbij draaien werknemers in de leeftijdscategorie 35-54 jaar de meeste overuren. Dat blijkt uit onderzoek van SD Worx onder ruim 800 werkende Nederlanders. Voornamelijk mannen en werknemers in de toerisme-, horeca- en transportsector werken veel over.



De werklocatie (thuis of op kantoor) lijkt geen invloed te hebben op het maken van extra uren.



Grote gemeenten koplopers

Gemiddeld genomen draait ‘slechts’ 30 procent nooit overuren. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners uit de drie grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam) met veertien procent aan kop gaan met meer dan vijf overuren. In Zuid en Noord Nederland ligt dit op twaalf procent. In het zuiden en oosten van Nederland wordt het minst vaak overgewerkt (33 procent doet dit nooit).



Horeca en logistiek worstelen met uren

Er wordt het meeste overgewerkt in de toerisme- en horecasector (26 procent werkt meer dan vijf uur per week over) en de transport en logistiek (25 procent). Binnen justitie en het openbaar bestuur wordt het minst vaak overgewerkt (41 procent werkt nooit extra uren, versus 27 procent - 35 procent in andere sectoren).

"Het verhoogde aantal overuren in de horeca en logistiek is waarschijnlijk een gevolg van het enorme medewerkerstekort in die sectoren," zegt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland. "Werkgevers in deze sectoren moeten zich extra bewust zijn van eventuele overbelasting van hun medewerkers en de gevolgen van stress op de lange termijn. Deze bewustwording geldt overigens voor alle leidinggevenden, aangezien het maken van overuren gangbaar is in iedere sector. Zorg dat je regelmatig met medewerkers in gesprek gaat om overwerk en stress bespreekbaar te maken en houden."



Mannen maken meer overuren

72 procent van de mannen maakt wel eens overuren, tegenover 67 procent van de vrouwen. Het onderzoek laat zien dat mannen niet alleen vaker extra uren draaien, zij maken er wekelijks ook méér dan vrouwen (zestien procent van de mannen draait meer dan vijf overuren per week versus zeven procent van de vrouwen). Tegelijkertijd handelen mannen vaker privézaken af onder werktijd dan vrouwen. Tijdens het werken op locatie geldt dit voor 85 procent van de mannen versus 75 procent van de vrouwen. Wanneer er thuis wordt gewerkt is 64 procent van de mannen wel eens bezig met privézaken, tegenover 56 procent van de vrouwen.



* Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van SD Worx in oktober 2022 onder 833 werkende Nederlanders.