 85 procent maakt wel eens overuren

80 procent vindt overuren draaien niet vervelend - Wat vinden Nederlanders van het maken van overuren? Jobrapido heeft hier onderzoek naar gedaan. Een overweldigend deel van de ondervraagden aangeeft wel eens over te werken, waarvan bijna 72 procent stelt dat overwerken regelmatig voorkomt.



Bijna de helft mist wel eens een belangrijke gebeurtenis door overwerken

Jobrapido heeft door middel van een online onderzoek op hun vacaturesite 340 Nederlandse bezoekers een aantal vragen rondom overwerken voorgelegd. Maar liefst 48 procent van de respondenten die wel eens overwerken, geeft aan dat ze hierdoor ook wel eens een belangrijke persoonlijke gebeurtenis hebben gemist. Voorbeelden hiervan zijn een verjaardag, een schoolevenement, huwelijk of een begrafenis.



Kwart van de mensen die regelmatig overuren maken wordt niet gecompenseerd

Van de werknemers die regelmatig overuren maken, worden de meeste mensen betaald voor hun overuren (44 procent). Ruim 31 procent van de ondervraagden krijgt tijd voor tijd, terwijl bijna 25 procent niet wordt gecompenseerd voor de extra gemaakte uren.



Groot deel van werknemers kijkt in vrije tijd op werktelefoon

Meer dan de helft van de ondervraagden (56 procent) geeft aan geen werktelefoon te hebben. Een groot deel van de mensen die dat wel heeft, geeft aan hierop te kijken terwijl ze niet aan het werk zijn (64 procent), bijvoorbeeld op vakantie. Meer dan de helft van deze mensen doet dit minstens één keer per dag.

Zowel mensen met als zonder werktelefoon geven aan over te werken: namelijk 89 procent met, tegenover 82 procent zonder werktelefoon. Mensen met een werktelefoon lijken wel iets vaker gecompenseerd te worden voor hun overuren dan mensen zonder werktelefoon, respectievelijk 76 procent tegenover 68 procent.

"De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze regelmatig meer werken dan de traditionele 40-urige werkweek. Velen van hen verwachten in hun vrije tijd door het werk benaderd te worden en controleren hun werktelefoon zelfs op vakantie. Hierbij wordt het belang van een goede balans tussen werk en privé vergeten en de positieve impact die dit heeft op zowel werkprestaties als op het algemene welzijn van de medewerker. Afgezien van specifieke situaties moet vakantie en vrije tijd door zowel werkgevers als werknemers worden erkend als een tijd om te rusten en de batterij op te laden, om vervolgens in staat te zijn het beste rendement te geven en werkstress te verminderen," claimt Rob Brouwer, CEO van Jobrapido.