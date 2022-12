Vijf belangrijke ontwikkelingen rondom de cloud In 2023 gaan we een aantal interessante ontwikkelingen zien - Nu 2023 voor de deur staat, blikt NetApp alvast vooruit op een aantal ontwikkelingen die we het komende jaar op het gebied van cloud, duurzaamheid, human resources, cybersecurity en quantum hybrid computing kunnen verwachten.



Oscar Wijnants, Country Director van NetApp Nederland: "In 2023 gaan we een aantal interessante ontwikkelingen zien. Een van de belangrijkste daarvan is dat organisaties meer en meer kiezen voor de multicloud, wat uitdagingen op het gebied van personeel met zich meebrengt. Maar door het gebruik van de juiste tools is een multicloud met minder personeel, vanwege de krappe arbeidsmarkt, ook goed te managen. Daarnaast is mijn verwachting dat duurzaamheid ook het komende jaar een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de IT, net als in 2022.



Meer organisaties kiezen voor het migreren van workloads naar de multicloud

De multicloud wordt steeds belangrijker naarmate meer diensten van on-premise naar de cloud verhuizen. Het gebruik van de cloud zal in 2023 verder versnellen vanwege problemen met de supply chain en ambities om duurzaamheidsdoelstelingen na te streven. Organisaties zullen vaker kiezen voor de Evolved Cloud, een strategische benadering van hybride multicloud omgevingen, waarin de cloud volledig is geïntegreerd in de architectuur en operaties. Door de eliminatie van silo's is het beheer eenvoudiger, ontstaat consistentie en hebben organisaties een volledig overzicht van on-premise en de meerdere clouds. Uit het Flexera 2022 State of the Cloud Report blijkt dat 89 procent van de bedrijven meerdere clouds gebruikt om IT-diensten, activiteiten en infrastructuur te beheren. Dit lijkt een situatie te zijn waar sommige bedrijven uit noodzaak of door omstandigheden voor hebben gekozen. Problemen met de supply chain proberen ze te beperken door te kiezen voor meerdere cloudproviders, die een constructieve rol vervullen als het gaat om het garanderen van innovatie, veiligheid, schaalbaarheid en flexibiliteit buiten hun eigen datacenter.



Toenemende strijd om personeel met specifieke cloudkennis

In een situatie waarin bedrijven meerdere clouds gebruiken, ontstaat ook de behoefte aan personeel met specifieke vaardigheden. Het is vandaag de dag al moeilijk genoeg om personeel te vinden dat met één cloud kan werken maar het is nog lastiger om personeel te vinden dat kennis heeft van meerdere clouds. Het samenstellen van teams die bekwaam zijn met het beheren van meerdere clouds is een aanzienlijke uitdaging en het kan een langere tijd duren voordat zo'n team operationeel is. Bedrijven hebben dergelijke gespecialiseerde teams wel nodig om te innoveren en te ontwikkelen. Als teams alleen tijd besteden aan operations, kunnen ze niet innoveren en daarom moeten organisaties ook investeren in het vergroten van kennis van het IT-personeel.



Grotere rol van duurzaamheid bij IT-aankopen en in de bedrijfsvoering

Duurzaamheid gaat voor IT-kopers alleen maar belangrijker worden. Leveranciers zullen moeten aantonen dat ze werken aan meer duurzaamheid in hun waardeketen en dus meer energie steken in oplossingen die een bijdrage leveren aan het milieu. Ze zullen harder moeten werken om de energie-efficiëntie van hun faciliteiten en apparatuur op locatie te verhogen, en betere methoden voor datacategorisering moeten bieden waarmee kopers over hun hele data-estates kunnen kijken en data kunnen rangschikken, wat bijzonder effectief is in de cloud. Als we bedenken dat 68 procent van de data één keer wordt gebruikt en daarna nooit meer, kunnen we zien hoe het verplaatsen van deze ongebruikte data naar koude opslag in de cloud gunstig is voor de planeet.



Door toenemende dreigingen moeten organisaties de cyberweerbaarheid verbeteren

De huidige uitdagingen op het gebied van gezondheid, economie en oorlog betekenen dat cyberweerbaarheid crucialer is dan ooit tevoren. Naast aanvallen op bedrijfsnetwerken zien we ook aanvallen op cloudomgevingen. Bedrijven en organisaties zullen meer dan ooit vertrouwen op IT-middelen om hun gegevens 24 uur per dag te beschermen en snel te herstellen. De vraag is namelijk niet of ze zullen worden aangevallen, maar wanneer en hoe vaak. Ze moeten het probleem grondig aanpakken maar het blijkt dat een klein aantal kleine en middelgrote bedrijven nog steeds niet is voorbereid. Vroeger was de cyberdefensiestrategie van een bedrijf vooral gericht op het voorkomen van de aanval, tegenwoordig gaat het meer om het adequaat reageren tijdens de aanval en snel herstel erna. Detectie, bescherming en herstel zijn de sleutelwoorden van cybersecurity in 2023.



Betere beveiliging noodzakelijk door quantum hybrid computing

In 2023 zullen praktische toepassingen van quantum hybrid computing het licht zien. Het zal gaan om een mix van traditionele HPC (High Performance Computing) en quantum om complexe problemen op lossen. De opkomst van quantum hybride computing zorgt ervoor dat we ook de cyberbeveiliging beter moeten aanpakken. Ook cybercriminelen worden geraffineerder en zullen deze nieuwe technologieën naar verwachting gaan inzetten. Quantum gaat een bedreiging vormen voor de encryptie van gevoelige gegevens. Met normale computerkracht duurt het vaak tientallen jaren om de huidige beveiliging te kraken. Met quantum hybride computing zal het mogelijk worden om dat hooguit in tien jaar te doen. Met dat in het achterhoofd is het dus noodzakelijk om na te denken over nieuwe encryptie protocollen en algoritmen.



