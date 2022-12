 Zorgcollectiviteit van werkgever helpt zorgmijding voorkomen

Korting op tandartszorg en fysiotherapie blijft bestaan - De verwachting is dat dit jaar een recordaantal mensen wisselt van zorgcontract en kiest voor een verzekering met hoog eigen risico en een beperkter aantal zorgaanbieders. Eén van de gevolgen is dat zorg gemeden wordt. Zo slaan steeds meer Nederlanders vanwege financiële redenen controles en behandelingen bij de tandarts over. De korting op aanvullende verzekeringen als tandarts en fysio blijft in de zorgcollectiviteit echter behouden.



"Kijk wat je werkgever hierin te bieden heeft," is dan ook de oproep van Koen Kerstens, Manager Health Solutions bij Aon, wereldwijd professionele dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, aan de consument.



Zorgpolis checken

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders kijkt jaarlijks naar zijn zorgverzekering. Vijftien procent doet dat om het jaar, nog eens veertien procent checkt zijn zorgpolis om de drie of vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Aon, wereldwijd professioneel dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen, onder meer dan 1600 consumenten van achttien tot 80 jaar.

Steeds meer huishoudens zitten financieel klem door stijgende uitgaven. "Het is daarom verleidelijk voor de laagst mogelijke premie te kiezen", bekent Kerstens, die tegelijkertijd ook constateert dat bepaalde gezondheidsrisico’s toenemen. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders – 3,3 miljoen mensen - in het afgelopen jaar een psychische aandoening heeft gehad. "Prijs is één, maar zorg ook dat je goed verzekerd bent voor zorg die past bij jouw gezondheidsrisico. In tijden dat de financiële ruimte beperkter is, wil je het risico op onvoorziene kosten verkleinen. Juist de toegang tot goede zorg is dan van belang en via je werkgever is dat passender gemaakt met jouw situatie. Ook de kortingen voor aanvullend verzekeren voor tandzorg en fysiotherapie, zijn daar het meest aantrekkelijk," legt Kerstens uit.