 Eén op vier IT’ers doet powernap tijdens werkdag

Werken in privétijd noodzakelijk voor IT’ers om werkdruk te verlagen - Maar liefst 26 procent van de Nederlandse IT’ers doet tijdens een werkdag een powernap, tegenover slechts tien procent van hun collega’s op andere afdelingen. Dit blijkt uit een onderzoek van Devoteam. In het onderzoek zijn 750 professionals van IT- en andere afdelingen gevraagd naar onderwerpen als fysieke en mentale gezondheid en het bijhouden van hun kennisniveau.



Het onderzoek laat ook zien dat bijna de helft van de Nederlandse IT-professionals (45 procent) een grote werkdruk ervaart en ruim een kwart (28 procent) heeft daardoor moeite om werk en privé gescheiden te houden. Een op de vijf zegt zich verplicht te voelen om vrije tijd op te offeren voor werk. Kantoorpersoneel dat niet werkzaam is in de IT ervaart die verplichting bij een gelijke werkdruk een stuk minder. Slechts dertien procent van hen voelt zich genoodzaakt om in privétijd te werken.



Gezondheid belangrijk thema voor IT-professionals

Gezondheid is voor Nederlandse IT’ers een belangrijk thema, zo blijkt uit het onderzoek. In vergelijking met andere collega’s, zijn zij opvallend vaker met voeding en hun lichaam bezig. Ruim een kwart (26 procent) geeft aan diverse diëten te proberen tegenover slechts 16 procent van ander kantoorpersoneel. Daarnaast is een dubbel aantal IT’ers vegetarisch of zelfs volledig veganistisch.

Opvallend is dat vijftien procent van de IT’ers aangeeft dat de aard van de werkzaamheden fysiek zwaar voor hen is, waar dat voor ander kantoorpersoneel slechts bij één op de tien het geval. Ook mentaal staan IT’ers sterk: bijna elf procent van alle IT-specialisten is wel eens op retraite geweest, een afzondering voor spiritueel zelfonderzoek en geestelijke oefening. Dat wijkt flink af van hun collega’s van andere afdelingen waar slechts vijf procent aangeeft dit wel eens gedaan te hebben.

Anuradha Tikai, HR-manager bij Devoteam: "IT-professionals zijn over het algemeen zelfbewuste, breed georiënteerde werknemers. Wij merken in de praktijk ook dat zij hun lichaam en geest belangrijk vinden en daar graag goed voor zorgen. Meditatie, sporten en diëten zijn belangrijk, maar ook vernieuwende methodes, zoals de powernap, worden binnen deze groep met open armen ontvangen. Ik kan me voor werkgevers voorstellen dat de powernap best een omstreden arbeidsvoorwaarde is om aan je pakket toe te voegen. Stel dat werknemers dit graag willen, is het wel belangrijk om dit goed vast te leggen in het beleid. Denk aan de lengte, plaats en planning van de powernap."