 In 2030 is een op de tien werknemers IT’er

Strijd om ict'er nu al losgebarsten - Op dit moment is één op de zeventien personen op de Nederlandse arbeidsmarkt IT’er. In tien jaar tijd is dit nagenoeg verdubbeld. Met het huidige groeitempo van bijna zeven procent per jaar, is in 2030 één op de tien van de beroepsbevolking IT’er. Dat neemt niet weg dat de strijd om IT’ers in loondienst en tijdelijke IT-professionals, zelfstandig en in dienst van detacheerders, in volle gang is.



De sourcingsdruk – het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd – is met bijna 65 procent ongekend hoog, zeker gezien het gemiddelde van 37,6 procent voor de hele beroepsbevolking.



IT’ers mainstream geworden

Uit analyse van HR-techdienstverlener HeadFirst Group en arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group blijkt dat de vraag naar IT’ers in loondienst (25.000) in september 2022 bijna acht keer zo groot is als de vraag naar IT-professionals (3.000). Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group, zegt hierover: "IT’ers zijn hun speciale plek op de arbeidsmarkt kwijt. Het vakgebied is geen niche meer, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om IT-kennis goed ingebed te hebben in de organisatie, zijn meer IT’ers in vaste dienst nodig. Aangevuld met tijdelijke IT-professionals, die specifieke IT-kennis meebrengen."

Als gevolg van deze stijgende vraag wordt de beroepsgroep in de spanningsindicator van het UWV - het aantal openstaande vacatures, gedeeld door het aantal mensen dat korter dan zes maanden WW ontvangt – geclassificeerd als de meest krappe. Ondanks dat het aantal IT’ers jaar op jaar met 6,9 procent stijgt.



IT’ers werven blijft moeilijk

Op dit moment werken 580 duizend mensen binnen IT-beroepen. Het deel dat werkzaam is in loondienst kent een uitermate lage arbeidsmarktactiviteit, namelijk 6,8 procent. In vergelijking met de gehele Nederlandse beroepsbevolking is dat ongeveer de helft (11,5 procent). Het aandeel IT’ers met een vaste baan dat in het tweede kwartaal van 2022 helemaal niet op zoek is naar nieuw werk, is 42,7 procent. Net iets meer dan de helft (50,5 procent) is latent – oftewel niet actief - op zoek en slechts 6,8 procent is actief op zoek. De arbeidsmarktactiviteit van IT-professionals is bewegelijker: het aantal actieve opdrachtzoekers is 22,4 procent, 46,9 procent is latent op zoek en 30,7 helemaal niet.

Marion van Happen, CEO HeadFirst Group, licht toe: "Er is steeds meer concurrentie tussen organisaties om de aandacht te krijgen van latente baan- en opdrachtzoekers. Met de inzet van arbeidsmarktcommunicatie wordt de nadruk gelegd op het verkopen van de vacature of opdracht en de werk- of opdrachtgever. Salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn hygiëne factoren geworden, de inhoud en relevantie van het werk zijn nu de kritische wervingsfactoren."