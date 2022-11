 Met geknepen billen achter het stuur: storm, regen en gladheid zorgen voor de meeste zenuwen

Brandende lampjes en onbekende omgeving zorgen voor stress - Onlangs is de wintertijd weer ingegaan en dus krijgen we te maken met donkere, natte en winderige dagen. Daarom kunnen we maar beter goed voorbereid zijn om ongelukken en spanningen in het verkeer te voorkomen. Uit recent onderzoek* van online verzekeraar Allianz Direct blijkt namelijk dat bijna de helft van de automobilisten (44 procent) de meeste zenuwen krijgt van rijden met slechte weersomstandigheden.



Naast barre omstandigheden als regen, storm en gladheid (en sneeuw in de winter) hebben Nederlanders vooral moeite met lampjes op het dashboard die opeens gaan branden. Dit zorgt bij veel mensen voor stress (35 procent). Opvallend is dat situaties als de hellingproef (zeven procent), invoegen op de snelweg (zeven procent) en een vrachtwagen inhalen (zes procent) juist als het minst spannend worden ervaren door automobilisten. De Nederlander lijkt dus voldoende vertrouwen te hebben in deze situaties.



Top vijf

Dit is de top vijf van situaties die de Nederlandse automobilist zenuwachtig maakt:

Slechte weersomstandigheden (o.a. regen, sneeuw en gladheid) (44 procent) Lampjes die gaan branden op het dashboard (35 procent) Rijden in een drukke omgeving (24 procent) Rijden in een onbekende omgeving (22 procent) Moeilijke of onverwachte verkeerssituatie (22 procent) Tips voor rijden met harde regen en gladheid

Aangezien we nog een hele winter voor de boeg hebben, is het belangrijk dat bestuurders weten waar zij op moeten letten in slechte weersomstandigheden. Met zware regenval is de kans op een ongeluk groter en ontstaan er sneller gevaarlijke situaties op de weg. Met onderstaande tips zit je veilig achter het stuur:

Let op je snelheid en volg je voorganger

Als het echt hard regent en je rijdt te snel, kan het voorkomen dat de autobanden het water niet meer weggewerkt krijgen en het contact met het wegdek verliezen, dit wordt aquaplaning genoemd. Om de kans op aquaplaning zo klein mogelijk te houden is het verstandig om in het spoor van de voorganger te blijven rijden en plassen op het wegdek te vermijden. Weet wat te doen bij aquaplaning

Mocht de auto toch gaan aquaplanen, blijf dan rustig, laat het gaspedaal los en druk het rempedaal gelijkmatig in en stuur in de richting waar je heen slipt. Zo krijg je de auto weer rustig onder controle. Houd voldoende afstand en kijk vooruit

Als het wegdek nat is, kan een remafstand twee of zelfs drie keer zo lang worden. De vuistregel is om je snelheid te halveren en de afstand tot je voorganger te verdubbelen. Blijf dus op z’n minst twee tot vier seconden achter de auto voor je. Op deze manier heb je meer tijd en ruimte om te reageren op onverwachte situaties. Zorg ook dat je altijd ver vooruitkijkt. Dan zie je het eerder als er een gevaarlijke situatie ontstaat en kun je daar dus ook eerder op reageren. Laat het gas los in plaats van remmen

Kom je dicht bij een rood stoplicht of een bocht? Laat dan langzaam het gas los in plaats van te remmen. Als je remt op een gladde weg, kunnen je banden namelijk grip verliezen en daardoor slippen. Heb je net een bocht gemaakt? Duw je gaspedaal dan pas in als je weer recht rijdt. Als je gas geeft in een bocht heb je namelijk ook meer kans om te slippen. Vermijd cruise control

Als laatste is het advies om niet met cruise control te rijden in slechte weersomstandigheden. Bestuurders kunnen met cruise control minder oplettend zijn. Dit heeft een negatieve invloed op de reactietijd, die in slecht weer juist van groot belang is