 Een andere kijk op bedrijfskapitaal

Bedrijfskapitaal is meer dan een financiële maatstaf - De meeste mensen associëren kapitaal met financiële rijkdom. Als economen deze term gebruiken, verwijzen ze daarmee naar bedrijfsmiddelen die helpen met het opvoeren van de productiviteit. Maar als bedrijfskapitaal enkel wordt gedefinieerd in termen van financiële rijkdom, marktkapitalisatie of omzet, gaat dat ten koste van andere, belangrijkere doelstellingen voor de lange termijn. Dit stelt Sridhar Iyengar, managing director Europe bij Zoho.



Iyengar: "Bedrijfskapitaal is meer dan een financiële maatstaf. Het draait ook om het ontwikkelen van kennis, verankering in markten, het bevorderen van een cultuur van samenhorigheid, het verbeteren van het welzijn van mensen en het creëren van impact op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De financiële cijfers zijn zonder meer van belang, maar vormen niet de kerncomponent van het bedrijfskapitaal dat bijdraagt aan een onderneming met een lange levensduur.

Door bedrijfskapitaal als meer dan alleen een financiële hulp te beschouwen, kunnen bedrijven zichzelf zien als meer dan alleen een plek om winst te maken. We moeten oog krijgen voor het bredere plaatje. Want er zijn verschillende manieren waarop organisaties hun bedrijfskapitaal kunnen uitbreiden die anders zijn dan het vergroten van hun financiële rijkdom."



Investeer in mensen en innovatie

Iyengar: "Bedrijven die een dergelijke holistische aanpak willen hanteren doen er goed aan om voortdurend te investeren in R&D en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

De ontwikkeling van intellectueel kapitaal zou voorrang moeten krijgen boven het zo snel mogelijk op de markt brengen van nieuwe producten. Dit kan aanvankelijk betekenen dat daarvoor een deel van het budget voor marketing en andere secundaire bedrijfsfuncties moet worden opgeofferd. Op de lange termijn zullen de voordelen van deze aanpak echter steeds duidelijker worden.

Met het opbouwen van intellectueel kapitaal geef je blijk van een langetermijnvisie. Dat is bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van je merk en de klantenbinding. Investeren in een sterk kennisfundament gaat hand in hand met het verkrijgen van talent. De meeste bedrijven beperken zich voor hun personeelswerving nog altijd tot een zeer beperkte pool van talent die steunt op diploma’s en andere officiële kwalificaties. Helaas geven die niet altijd blijk van het werkelijke potentieel van mensen, en al evenmin van hun vaardigheden. Als je verder kijkt dan de formele opleidingsachtergrond van mensen krijg je toegang tot een omvangrijke pool van onaangeboord talent. Dit talent zit te springen om de kans om training te volgen en de vaardigheden op te doen die jouw organisatie nodig heeft. Door potentieel talent in huis te halen en de mogelijkheid te bieden om nieuwe vaardigheden en branchespecifieke kennis op te doen kun je je intellectueel kapitaal vergroten."



Verrijk het leven van je medewerkers

Iyengar: "Het is belangrijk om te onthouden dat werknemers meer zijn dan de output die zij tijdens werktijden leveren. Organisaties moeten zorgen voor een gevoel van saamhorigheid dat bijdraagt aan materieel en psychologisch welzijn.

Een goed salaris, aantrekkelijke secundaire voorwaarden, promoties en recreatieruimtes op kantoor zien er leuk uit op papier, maar zijn van weinig betekenis als ze niet gepaard gaan met een gevoel van vrijheid, vertrouwen, geduld en acceptatie.

Bedrijven zouden zichzelf de volgende vraag moeten stellen: ‘Wat hebben we gedaan om de loyaliteit en inzet van onze werknemers te verdienen?’. Op die manier wordt de focus omgedraaid van ‘Waarom verlaten mensen onze organisatie?’ in ‘Waarom zouden ze bij ons in dienst blijven?’. Dit draagt bij aan een gevoel van dankbaarheid en waardering voor werknemers die ervoor kiezen om jaar na jaar in dienst te blijven."



Ontwikkel een cultuur van saamhorigheid

Iyengar: "De bedrijfscultuur vertegenwoordigt de unieke persoonlijkheid van een organisatie. Dit uit zich in sterke waarden, een solide bedrijfsethiek en het gevoel om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. De bedrijfscultuur geeft betekenis aan wat mensen binnen de organisatie doen en is bepalend voor de manier waarop zij dat doen.

De bedrijfscultuur biedt dus een duidelijk collectief doel om na te streven. Maar dat kan niet worden bereikt met strategieën die enkel op winstmaximalisatie of quick wins zijn gericht. Om een cultuur van saamhorigheid te creëren moet je duidelijk maken dat je onderneming niet in een vacuüm werkt. Je moet laten zien hoe de bedrijfsactiviteiten in het bredere plaatje passen. Op die manier zullen werknemers begrijpen welke rol ze binnen de samenleving spelen en hoe hun organisatie daar een steentje aan kan bijdragen."



Richt je focus op de lange termijn

Iyengar: "In plaats van het vizier te richten op direct rendement, moeten organisaties oog hebben voor de waarde van het opbouwen van duurzaam bedrijfskapitaal waarin alle bovenstaande aspecten verenigd zijn.

Zakelijke leiders die inzien welke bedrijfscontinuïteit en waarde zij kunnen winnen met de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, intellectueel kapitaal en een bedrijfscultuur van saamhorigheid, zullen de hoogste prioriteit geven aan het bouwen van een dergelijk stevig fundament. Dit zal hun organisatie een langere adem geven en in staat stellen om een positief erfgoed op te bouwen dat de gemeenschap vooruithelpt en het sociaaleconomische welzijn een boost geeft."