De beste tips voor bedrijven om te gedijen in de anywhere economy

Bedrijven moeten altijd en overal kunnen werken - Het is ironisch dat de lockdown, de grootste inperking van vrijheid in de moderne tijd, de vrijheid om overal en altijd te werken in de hand werkte, zo stelt Ronan Copeland, Group Vice President & General Manager EMEA bij DocuSign. Thuiswerken, online winkelen en zelfs socialiseren op afstand werden de normen toen de pandemie de wereld in zijn greep kreeg.



De opkomst van deze zogenaamde ‘anywhere economy’ - dus ‘overal-economie’ - wordt aangedreven door de producten en diensten die via het internet universeel en overal beschikbaar zijn. Terwijl de traditionele economie tijdens de pandemie leed, bloeide de anywhere economy op en dus begonnen bedrijven hun manier van werken aan te passen om in deze nieuwe wereld van werk te blijven floreren.

‘Na de pandemie zal de anywhere economy een zakelijke noodzaak. Door de pandemie en de daaropvolgende verschuiving in de manier waarop we tijdens en direct daarna werken, zijn steeds meer werknemers van plan een hybride werkbalans aan te houden, dus deels vanuit kantoor en deels vanuit thuis,’ aldus Copeland. Tegen 2025 zal naar schatting 70 procent van werknemers ten minste vijf dagen per maand vanaf huis of ten minste op afstand werken.

"De voorkeur voor deze anywhere economy na de pandemie komt ook tot uiting in hoe wij winkelen,"aldus Copeland. De 2022 Shopper Experience Index laat zien dat consumenten die in 2020 en 2021 online moesten winkelen dat waarschijnlijk blijven doen. Uit het onderzoek bleek ook dat 64 procent van de consumenten de afgelopen zes maanden hybride heeft gewinkeld, waarbij 64 procent online onderzoek deed voordat zij een winkel binnen gingen. Een overgang die duidelijk zichtbaar is in online betalingen, die in 2021 drastisch zijn toegenomen.

Nu dat COVID-19 geen lockdowns meer lijkt te forceren, is de vraag wat bedrijven kunnen leren uit de manier waarop ze de laatste twee jaar hebben gewerkt. Hoe kunnen zij er nu volgens Copeland voor zorgen dat zij blijven gedijen in de anywhere economy.



Wees slim op afstand

"Bedrijven moeten altijd en overal kunnen werken. Dit kan vanuit een gehuurd kantoor of een keukentafel zijn en in verschillende tijdzones. Ze moeten dan ook cruciale zakelijke beslissingen op afstand kunnen nemen. Dit is veel makkelijker en veiliger te doen als de verspreidde data van jouw bedrijf veilig in de cloud zit zodat je realtime belangrijke documenten met belanghebbende kunt delen en wijzigen. Zo kun je essentiële overeenkomsten op één plaats beheren. Tegelijkertijd moet je ook in realtime met jouw team kunnen samenwerken om technische fouten op te sporen en te verhelderen, en je moet ook bedrijfsrisico"s en -kansen kunnen identificeren in de overeenkomsten die je maakt en in de acties die jouw bedrijf onderneemt. Door sneller de puntjes op de i te zetten, waar jouw bedrijf dan ook in de wereld zit, heb je meer tijd voor jouw (potentiële) klanten".



Op tijd tekenen

"Er is al meer dan genoeg papierwerk te doen om die essentiële handtekening voor een overeenkomst binnen te krijgen. Door gebruik te maken van e-handtekeningen kunnen organisaties flexibel werken en oude, handmatige, op papier-gebaseerde systemen vervangen. Tegelijkertijd kan dit de productiviteit verhogen en teams vrijmaken om zich te concentreren op groei. E-handtekeningen zijn een juridisch erkend en effectief middel om transacties af te ronden of zakelijke contracten te ondertekenen, en ondersteunen formele procedures voor identiteitsverificatie, bijvoorbeeld door het verifiëren van identiteitsbewijzen uitgegeven door de overheid. Dit kan van cruciaal belang zijn bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer of het opzetten van een overeenkomst met een nieuwe leverancier".



Slimmere keuzen maken

"Er zijn veel redenen voor het luisteren naar je onderbuikgevoel, vooral als je net begint. Maar wat doe je als je klanten over de hele wereld hebt en als je je investeerders en belanghebbers nauwelijks ziet? Gelukkig beschikken bedrijven van elke omvang al over veel informatie op basis van hun elektronische interacties, die vaak zijn vastgelegd in overeenkomsten. Het doorspitten van deze gegevens zou een nachtmerrie zijn als je het handmatig zou moeten doen, maar gelukkig is dat niet het geval.

Dit is waar software voor data-analyse die de cijfers in stukjes en beetjes snijdt om overeenkomsten in jouw hele onderneming te analyseren een uitkomst is, ondersteund door kunstmatige intelligentie. Dit soort software kan ook worden gebruikt om verkoopkansen te vergroten door het identificeren van potentiële winsten die verborgen zitten in overeenkomsten, en ook ervoor te zorgen dat de juridische kleine lettertjes zijn zoals ze moeten zijn. Deze data-analyse kan ook worden gebruikt om jouw bedrijf te laten voldoen aan wet- en regelgeving. Aangezien de regels in verschillende landen voortdurend veranderen, heb je geautomatiseerde data-analyses nodig om op het juiste pad te blijven en jouw bedrijf efficiënt te laten werken. Zo heb je meer tijd voor onderzoek en ontwikkeling, netwerken en klantenservice."



Blijf menselijk

"Het houden van vergaderingen op afstand werd de norm tijdens de pandemie, maar vul deze waar mogelijk nu ook aan met fysieke ontmoetingen. En als de vergaderingen online moeten plaatsvinden, verkort en personaliseer ze dan. In de anywhere economy is er niets leuker dan persoonlijk contact te hebben met een belanghebbende, gewoon om te zien wat hij of zij van jouw dienst of product vindt. Richt je op het opbouwen van zakelijke relaties in persoon, terwijl je het transactionele karakter van jouw interacties online behoudt, waar overeenkomsten en samenwerking transparanter en geformaliseerd kunnen worden."

"Er is geen pasklare aanpak om een succesvol bedrijf te runnen in een wereld na de pandemie. Organisaties die zullen gedijen in de moderne hybride wereld moeten evolueren om complementaire digitale technologieën tot een vast onderdeel van hun algemene successtrategie te maken. De honger naar anywhere experiences, dus ervaringen die overal genoten kan worden, zal groeien - mogelijk gemaakt door de bloeiende digitale infrastructuren," aldus Copeland. De bedrijven en overheden die zich aanpassen aan de nieuwe realiteiten van de anywhere economy zullen volgens Copeland degenen zijn die nog jaren zullen floreren.