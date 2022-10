 Rob Visser (NN) is CIO of the Year 2022

Een van de begrippen die centraal staan in het leiderschap van winnaar Rob Visser is wat hij zelf ‘uninterupted makers time’ noemt - Rob Visser, CIO van NN, is winnaar van de CIO of the Year Award 2022. Hij dankt de prijs aan zijn strategische visie op engineering, vakmanschap en klantgerichtheid – zaken die volgens hem nauw met elkaar verweven zijn. "Rob staat echt ergens voor," zegt juryvoorzitter Bernhard van Oranje. "Hij weet het beste uit mensen te halen – zowel individueel als ten aanzien van hun rol binnen de organisatie."



De CIO van NN kwam over het geheel genomen als beste kandidaat uit het selectieproces. Dit doortimmerde traject bestaat onder meer uit de Digital Acceleration Index (het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek door BCG, The Boston Consulting Group), het intensieve leiderschaps-assessment door Squadra en een evaluatie van de rol in de Nederlandse CIO-gemeenschap door de redactie van CIO TV.

De CIO of the Year Award is op dinsdag 11 oktober uitgereikt tijdens CIODAY2022. Naast de uiteindelijke winnaar waren Anneke Keller, CTO bij Wehkamp, en Barend Kuperus, SVP of Technology van PVH, genomineerd voor de titel. Zij kenmerkten zich evenals Visser door een sterke mens- en resultaatgerichtheid. "Je ziet dat technologie-verantwoordelijken in steeds bredere zin hun stempel op de organisatie drukken," constateert Rob Beijleveld, CEO van ICT Media en initiatiefnemer van de CIO of the Year Award. "De creatieve makerscultuur wordt leidend."



Drie-eenheden

Een van de begrippen die centraal staan in het leiderschap van winnaar Rob Visser is wat hij zelf ‘uninterupted makers time’ noemt. Oftewel de ruimte en tijd waarmee gespecialiseerde mensen kunnen werken aan voor de organisatie of de klant. Als het aan de NN-CIO ligt wordt er zo weinig mogelijk vergaderd en zijn powerpoint-presentaties uit den boze. Geweldige mensen creëren geweldige resultaten, is zijn motto.

De nieuwe CIO of the Year denkt graag in stabiele drie-eenheden: ‘mensen, processen en technologie’, of ‘waarom, wat en hoe’. Een driehoek valt altijd terug naar de basis, de vraag waarom en voor wie iets moet gebeuren. "Dan krijg je vanzelf intrinsieke motivatie om het goed te doen." Rob Visser bereikte bij NN klinkende resultaten op het gebied van duurzaamheid, klantervaring, talentontwikkeling en nieuwe manieren van werken.

Als CIO brengt Rob Visser energie en verantwoordelijkheidszin in de organisatie, gecombineerd met ervaring en inhoudelijke kennis van IT. Hierdoor kan hij gemakkelijk schakelen tussen alle lagen van de organisatie, zowel vanuit mens-, proces- als technologisch perspectief. Hij heeft een bewezen trackrecord op het gebied van wereldwijde transformaties, sourcing, fusies, overnames en klanttevredenheid. Vóór NN werkte hij lange tijd bij ING en de Italiaanse telecompartij Windtre.