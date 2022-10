 Amerikaanse werkgevers domineren meest favoriete Europese werkgevers

Amazon meest populaire Europese werkgever - Zes van de tien meest favoriete werkgevers in Europa heeft zijn oorsprong in Amerika. Hieronder vallen; Amazon, Microsoft, Google, Apple, Coca Cola en IBM. In de Europese top tien komen ook Duitse, Zweedse en Britse werkgevers voor. Opvallend is dat IT’ers en Technici vaker interesse hebben in de automotive branche, mede ingegeven voor de masculiniteit van de doelgroep.



De vrouwelijke doelgroep heeft juist interesse in bedrijven in de retail en sociale organisaties. Hieronder vallen Europese supermarktketens, modegiganten en drogisterijen. Deze zijn vaak wel van Europese bodem. Verder valt op dat bij theoretisch opgeleiden studenten er meer dan gemiddeld interesse is in grote consultancy bedrijven.



Top tien

De top tien van favoriete werkgevers onder theoretisch opgeleiden studenten:

1. Amazon

2. Google

3. Microsoft

4. Apple

5. NHS

6. Ikea

7. Coca Cola

8. Lidl

9. IBM

10. BMW



Geen één Europese werkgever, wel nationale favorieten

Europese werkgevers zijn vooral nationaal sterk. Bedrijven als Ikea, BMW en Lidl ontstijgen hun nationale populariteit al is volstrekt helder uit welke landen de origine van deze werkgevers liggen. Er is in Europa derhalve nauwelijks sprake van echt Europese werkgevers. Een speelveld waar Amerikaanse werkgevers dankbaar gebruik maken in de ‘war for talent’. "De wereldwijde krapte op de arbeidsmarkten en in het bijzonder in Europa en Amerika maakt het belang van een sterk werkgeversmerk evident. Amerikaanse bedrijven hebben een sterk voordeel in de wereldwijde war for talent door hun sterke voorkeur onder talent. Europese werkgevers moeten groter denken en acteren om een vuist te maken op de Europese en wereldwijde arbeidsmarkt," aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het een missie voor bedrijven om talent aan te trekken en te behouden. Employer branding wordt dit jaar door organisaties nog meer gezien als topprioriteit om de zoektocht naar talent te vereenvoudigen. Een goede employer branding helpt namelijk bij het aantrekken, aannemen en behouden van talent. De eerste stappen in de richting van de lijst met favoriete werkgevers is door goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden te bieden, goed voor het eigen personeel te zorgen, toekomstperspectief, ontwikkeling te bieden en de bekendheid hiervan te vergroten bij het publiek.