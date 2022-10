 De cruciale rol van IT bij het versnellen van de energietransitie

Edge en IoT zijn essentiële ondersteunende technologieën - Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, is een ongekende samenwerking nodig tussen overheden wereldwijd, de industrie en het publiek. Regionale beleidsmakers nemen nu belangrijke stappen om aan dergelijke verplichtingen te voldoen en de dringende uitdaging van klimaatverandering aan te pakken. In dit artikel legt Patrick van de Coolwijk, Senior Director DCS bij Dell Technologies, uit hoe IT daarbij kan helpen.



Het onlangs gepubliceerde RePowerEU-plan van de Europese Unie is erop gericht om zekerheid van energievoorziening te leveren door middel van een ongekende zelfvoorzieningsstrategie. Kern hiervan is de inzet om 'clean tech-innovatie een boost te geven', wat de vitale rol van de techsector in dit hectische tijdperk ondersteunt.



Van legacy naar leiderschap via technologie

Ongetwijfeld wordt de cruciale rol van IT door veel overheden in toenemende mate erkend. IT kan de energietransitie stimuleren en decarbonisatie bevorderen in een tijd waarin er overal ter wereld uitdagingen zijn. De verschuiving van gecentraliseerde energieopwekking die wordt gedomineerd door fossiele brandstoffen naar gedistribueerde energiebronnen (DER's) die gebruikmaken van wind-, zonne- en andere hernieuwbare energiebronnen is gebaseerd op een transformatie van de operationele technologiesystemen die al heel lang worden gebruikt.



De publieke sector kan deze verschuiving op drie belangrijke manieren mogelijk maken:

Het kan zorgen voor een stabiel klimaat voor regelgeving waarin energiebedrijven het vertrouwen krijgen om te investeren in een betrouwbaar, veerkrachtig, koolstofvrij en betaalbaar energie-ecosysteem.

Het kan budgettaire stimuleringsfondsen toewijzen aan projecten die de weg naar netto-nuluitstoot vrijmaken.

Het kan een duurzaam partnerschap tot stand brengen tussen de industrie en de academische wereld om de commercialisering van innovatieve groene technologieën te versnellen.

Er is geen enkele technologie die de seismische uitdagingen van klimaatverandering aanpakt. Een breed scala aan beproefde oplossingen en nieuwe innovatieve technologieën zal moeten worden toegepast. De publieke sector kan echter een cruciale rol spelen bij het minimaliseren van de koolstofintensiteit van verbruikte energie, door prioriteit te geven aan essentiële infrastructuurinvesteringen in slimme netwerken en gedistribueerde autonome systemen die de industrie, het bedrijfsleven en de consumenten zullen samenbrengen in de netwerkactiviteiten. Door de implementatie van systemen die aan het elektriciteitsnet zijn gekoppeld te ondersteunen, kunnen huizen en bedrijven gebruik maken vanefficiënte hernieuwbare energie, waarbij overtollig geproduceerde elektriciteit wordt teruggevoerd naar het net.



Edge en IoT zijn essentiële ondersteunende technologieën

Om doelen te bereiken en de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid te maximaliseren, kunnen zowel openbare als particuliere nutsbedrijven gebruikmaken van moderne, gedistribueerde architecturen en autonome mogelijkheden die kunnen worden ingezet aan de edge van het energienetwerk. Dit kan helpen bij het ondersteunen van een gedistribueerd energiesysteem dat continu veranderingen in vraag-, aanbod- en gebruikspatronen in kaart brengt, zonder tussenkomst van het datacenter van een nutsbedrijf. Bovendien kunnen slimme IoT-energiesystemen voor consumenten aanzienlijke efficiëntiewinsten behalen door de productie, het verbruik en de opslag van prosumer-energie te beheren door on-demand gegevens aan te bieden. Net als in andere sectoren zal de rol van data cruciaal zijn voor het toekomstbestendig maken van de energiebehoefte en het waarborgen van een gezamenlijke, internationale aanpak door organisaties, bedrijven en burgers.



De cruciale rol van operationele technologie

Operationele technologie is de hardware en software die onze energiesystemen aanstuurt. De nationale infrastructuur en bulkstroomsystemen zijn volledig afhankelijk van de kritieke rekencapaciteit. De complexiteit van deze systemen neemt gigantisch toe om gedistribueerde energiebronnen en zaken zoals elektrische voertuigen, slimme huizen, slimme fabrieken en slimme kantoren te kunnen ondersteunen.

Al deze complexiteit genereert enorme hoeveelheden data, precies aan de uiterste edges van ons netwerk, waar het in realtime moet worden geanalyseerd om bruikbare inzichten te genereren waar een nieuwe generatie autonome systemen vervolgens mee aan de slag kan. Dit zijn de systemen die zullen helpen bij de vraag naar nieuwe kritieke netwerkcapaciteit. Het zal het plannen van ladingen zoals het opladen van elektrische voertuigen mogelijk blijven maken.



Energiezuinige supercomputers ondersteunen de transitie

Energie-efficiënte supercomputers blijven complexe energieproblemen oplossen in honderden toepassingsgebieden. De HPC5-supercomputer kan 52 miljoen miljard wiskundige bewerkingen per seconde uitvoeren en werkt grotendeels op zonne-energie. Het Italiaanse energiebedrijf Eni profiteert van de rekenkracht van de HPC5 om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van energie duurzaam te versnellen.

Daarnaast wordt de Wilkes-3-supercomputer van Cambridge University, gebouwd in samenwerking met Dell Technologies en Nvidia, ingezet voor het uitvoeren van kernfusieonderzoek voor energieopwekking. Technologieën zoals deze zijn van vitaal belang om toekomstige energieopwekking te ontwikkelen, de energietransitie naar duurzame methoden te versnellen en decarbonisatie te bevorderen.



Geavanceerde technologie stuwt de energietransitie voort

Transformationele IT-systemen in combinatie met een nieuwe generatie autonome, datagestuurde, operationele systemen zijn essentieel om de energietransitie te versnellen en een definitief pad te banen naar een koolstofarme toekomst met genoeg betaalbare energie voor iedereen.

Door te investeren in revolutionaire technologieën voor schone energie, zullen overheidsinstanties de allerbelangrijkste eerste stap zetten om de vooruitzichten drastisch te verbeteren en een gezonde samenleving op te zetten. We hebben nu een uitzonderlijke kans om enkele van de belangrijkste industrieën voor de komende decennia opnieuw te definiëren. Onze toekomst is rooskleurig, zolang het maar groen is.