 Vier op de tien organisaties lopen businesskansen mis vanwege ontoereikende IT

Helft IT-beslissers ontevreden over professionaliteit van organisatie op digitaal gebied - Bijna vier op de tien IT-beslissers (36 procent) geven aan dat hun organisatie weleens businesskansen mist, doordat de IT-omgeving ontoereikend is. Dat blijkt uit onderzoek van Conclusion MBS, uitgevoerd onder ruim 1.000 IT-beslissers en -verantwoordelijken. Maar liefst de helft van de IT-beslissers (49 procent) vindt dat hun organisatie waardevolle kansen laat liggen op het gebied van automatisering.



Hoewel zes op de tien IT-beslissers aangeven een digitaliseringsstrategie te hebben, is slechts een kleine meerderheid (56 procent) tevreden over de mate van professionaliteit op digitaal gebied binnen de organisatie. Er is met name een gebrek aan overzicht. Zo is de helft van de IT-beslissers (49 procent), door de wirwar van applicaties en data binnen hun organisatie, het overzicht van waar ze informatie kunnen vinden wel eens kwijt. Daarnaast vindt slechts 47 procent het gemakkelijk om binnen de organisatie data te vertalen naar waardevolle business inzichten. Meer dan de helft van de IT-beslissers (55 procent) is het dan ook eens met de stelling dat de organisatie op het gebied van digitale transformatie nog veel stappen te zetten heeft.



Nog veel digitale stappen te zetten

Jan-Douwe Jilderda, directeur bij Conclusion MBS: "Een digitale transformatie is veel meer dan het implementeren van een systeem; je lost er businessvraagstukken mee op. Het stelt je in staat om efficiënter, klantgerichter en slimmer te werken. Denk aan het stroomlijnen van processen, maar ook aan medewerkers die gemakkelijker kunnen samenwerken en zo meer tijd overhouden voor de core business. Wie geen businesskansen wil mislopen, moet daarom altijd over de laatste informatie beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken. Hiervoor is het cruciaal dat IT en business met elkaar versmolten zijn. Alleen dan kan de gehele bedrijfsvoering een boost krijgen en ben je klaar voor de toekomst."



Klik hier voor een infographic met meer informatie.