 Steeds meer parttime banen in Nederland

Stijging van 22 procent ten opzichte van twee jaar geleden - Terwijl de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt hoogtij viert, neemt het aandeel parttime banen in Nederland steeds verder toe. Dat blijkt uit een analyse vanuit Indeed, wereldwijd en in Nederland de grootste vacaturesite. Ten opzichte van twee jaar terug is het aandeel parttime banen in ons land gestegen met 22 procent, in het afgelopen jaar met acht procent.



"De voornaamste aanjager van het stijgende aandeel is de krapte op de arbeidsmarkt," zegt Kelly Oude Veldhuis van Indeed. "Het aanbieden van parttime vacatures is voor veel werkgevers een manier om, soms noodgedwongen, toch personeel te werven om daarmee de personeelskrapte op te vangen. Met een parttime functie hopen zij personeel te vinden dat niet geïnteresseerd is in een voltijdsfunctie, maar eventueel wel open staat voor een deeltijdfunctie of een wat flexibele werkweek."



Invloed van de pandemie

Ook de pandemie blijkt een rol te spelen in de toename. Het aandeel parttime banen nam juist af voordat het coronavirus ons land bereikte in februari 2020. Plotseling daalde in twee maanden tijd het aanbod met ruim achttien procent, om vervolgens juist toe te nemen. "Op het moment dat de pandemie ook in Nederland ten tonele verscheen was juist sprake van een afname, om vervolgens een stijgende lijn in te zetten die nog altijd voortduurt. De pandemie lijkt voor veel mensen de ogen te hebben geopend dat deeltijds werken ook een goede optie is," zegt Oude Veldhuis. "Een van de redenen hiervoor is dat sinds de pandemie bij werknemers steeds meer aandacht uitgaat naar een gezonde werk-privébalans. Een andere reden is de de groeiende arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland. Omdat vrouwen echter gemiddeld vaker kiezen voor een parttime baan dan mannen, neemt het aandeel parttime banen ook steeds verder toe. Maar ook zie we dat mannen steeds vaker kiezen voor een parttime baan."