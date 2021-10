 Werknemer vindt dat werkgever verantwoordelijk is voor werkgeluk

Een derde gaat minimaal één keer per week met tegenzin naar het werk - Maar liefst twee derde (68 procent) van de werkende Nederlanders is van mening dat de werkgever verantwoordelijk is voor het werkgeluk van werknemers. Met name jongeren tot en met 30 jaar (76 procent) vinden dat werkgeluk op het bordje van de werkgever ligt. Dit komt naar voren uit onderzoek van Quinyx onder meer dan 1000 werkende Nederlanders.



Hoewel een meerderheid (83 procent) van de werknemers in Nederlanders aangeeft gelukkig te zijn in hun werk, ziet bijna de helft (47 procent) zijn of haar werk primair als wijze om geld in het laatje te brengen. Maar liefst een derde (32 procent) zegt bovendien minimaal één keer per week met tegenzin naar het werk te gaan. Dit percentage is beduidend hoger bij werknemers onder de 30 jaar (45 procent) dan bij werknemers tussen de 50 en 60 jaar (26 procent). Slechts een kwart van de respondenten ziet zijn huidige werk als droombaan.

Maarten de Boo, Vice President AI Growth bij Quinyx: "Een slechte werkomgeving – zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt – kan ertoe leiden dat personeel op zoek gaat naar een andere baan. Bovendien heeft het gevolgen voor de gezondheid van personeel. We weten dat werknemers het lastig vinden om zelf het gesprek aan te gaan over problemen gerelateerd aan de werksituatie. Vraag daarom naar de behoeften van je personeel en sta stil bij hoe je als bedrijf met je werknemers wil omgaan en hoe je kunt bijdragen aan hun werkgeluk. Door als bedrijf in te zetten op personeelstevredenheid minimaliseer je verzuim en personeelsverloop, terwijl de productiviteit en loyaliteit juist vergroten. Dat resulteert uiteindelijk in een positief bedrijfsresultaat."



Collega’s van invloed op werkgeluk

Een goede relatie met collega’s heeft voor het grootste deel van de respondenten de meeste invloed op het werkgeluk. Op plek twee staat salaris, gevolgd door het doen van zinvol werk. Uitdaging in de werkzaamheden en vrijheid, bijvoorbeeld wat betreft de planning, maken de top vijf compleet.