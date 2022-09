 Werknemers gestrest, maar welzijnsprogramma’s blijven onderbelicht

Internationaal onderzoek van Alight en Business Group on Health laat zien hoe bedrijven meer kunnen focussen op wellbeing - Werknemers in Europa en de Verenigde Staten zijn gestrest, maar een verrassend laag percentage maakt gebruik van welzijnsinitiatieven op hun werkplek. Dit, terwijl werkgevers deze programma’s wel degelijk als een prioriteit beschouwen, zo blijkt uit onderzoek* van Alight en de Business Group on Health.



Volgens de bevindingen uit 2022 Alight International Workforce and Wellbeing Mindset Study, meldt bijna driekwart (73 procent) van de werknemers hoge of redelijke stressniveaus. Bovendien heeft meer dan een derde (34 procent) van de werknemers last te hebben van burn-out symptomen. Slechts één op de drie werknemers heeft het gevoel dat zijn of haar werkgever om het welzijn van haar medewerkers geeft.

"Deze opvattingen tonen aan dat er nog te weinig bekend is over mentale hulpprogramma’s bij organisaties. Terwijl grote bedrijven dit juist als prioriteit beschouwen voor hun personeel," aldus Ellen Kelsay, voorzitter en CEO van de Business Group on Health.

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijkt slechts 15 procent van de werknemers op de hoogte te zijn van door de werkgever gesponsorde welzijnsprogramma’s. En van de werknemers die op de hoogte zijn van de voordelen, maakt maar minder dan een kwart (23 procent) er gebruik van. Dit is opvallend, aangezien 32 procent van de werknemers zou willen dat de werkgever meer middelen voor mentale gezondheid aanbiedt.

Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg kansen liggen voor werkgevers om prioriteit te geven aan het welzijn van hun personeel en het gebruik van beschikbare welzijnsprogramma’s door werknemers te vergroten:

Bewustmaking van beschikbare mentale gezondheidsprogramma's. Goede communicatie rondom aantrekkelijke en gepersonaliseerde programma's kan de bekendheid van beschikbare en toegankelijke wellbeing programma’s vergroten.

Goede communicatie rondom aantrekkelijke en gepersonaliseerde programma's kan de bekendheid van beschikbare en toegankelijke wellbeing programma’s vergroten. Ondersteuning van financiële doelstellingen op lange termijn en inzicht in de vereisten op korte termijn. Financiële langetermijnplanning blijft een uitdaging voor veel werknemers die hulp nodig hebben bij het terugbetalen van schulden, budgetteren, het sparen voor directe financiële behoeften en het hebben van spaardoelen voor de langere termijn. Evenwichtige financiële welzijnsprogramma's kunnen het algemene financiële welzijn bevorderen en een van de grootste stressfactoren in het leven verminderen.

Financiële langetermijnplanning blijft een uitdaging voor veel werknemers die hulp nodig hebben bij het terugbetalen van schulden, budgetteren, het sparen voor directe financiële behoeften en het hebben van spaardoelen voor de langere termijn. Evenwichtige financiële welzijnsprogramma's kunnen het algemene financiële welzijn bevorderen en een van de grootste stressfactoren in het leven verminderen. Zorgen voor balans en flexibiliteit. De pandemie heeft aangetoond dat werknemers waarde hechten aan flexibiliteit en, voor degenen die dat kunnen, aan de mogelijkheid om op afstand te werken. Meer dan de helft van de werknemers (54 procent) zegt dat een flexibele werkomgeving de ene werkgever onderscheidt van de andere. Bovendien voelt meer dan de helft (59 procent) van alle werknemers dat de mogelijkheid om op afstand te werken een positief effect heeft op hun welzijn.

Kantar voerde het onderzoek uit en ondervroeg van februari 2022 tot maart 2022 meer dan 10.000 werknemers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dit was de eerste keer dat het onderzoek ook landen buiten de Verenigde Staten omvatte. Aanvullende rapporten over het onderzoek verschijnen later dit jaar.

"Werknemers wereldwijd constateren dat COVID-19 de uitdagingen op het gebied van welzijn versterkten," zegt Stephan Scholl, CEO van Alight Solutions. "Als gevolg daarvan vinden werknemers het soms moeilijk om zich van hun beste kant te laten zien op het werk, wat uiteindelijk invloed heeft op de prestaties. De zorg voor het welzijn van werknemers is daarom cruciaal voor het werven en behouden van talent."

Ellen Kelsay, van Business Group on Health, vervolgt: "Werkgevers kunnen deze waardevolle onderzoeksgegevens gebruiken om erachter te komen hoe werknemers denken over welzijnsinitiatieven, hoe ze deze ervaren en hoe ze zelf beter in kunnen spelen op de specifieke behoeften van werknemers. Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in welzijnsmiddelen, en een belangrijke conclusie van deze bevindingen is dat werkgevers meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat deze welzijnsprogramma’s bekend zijn en worden gebruikt."



Andere resultaten uit het onderzoek:

Ook in Nederland heeft slechts 36 procent van de werknemers het gevoel dat hun werkgever aan hun welzijn denkt.

Bij 66 procent van de Nederlandse medewerkers ligt het stressniveau gemiddeld tot hoog.

Het niveau van stress is ook terug te zien in de burn-out cijfers, waarbij een derde (34 procent) van de Nederlandse respondenten aangeeft symptomen van een burn-out ervaren.

Download hier het volledige Nederlandse rapport van de 2022 International Workforce and Wellbeing Mindset Study.