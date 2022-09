 Tien MVO-managers op de shortlist voor titel ‘MVO Manager van het Jaar 2022’

Wie wordt de nieuwe MVO-manager van het jaar? - In de afgelopen weken zijn ruim 900 MVO-managers in Nederland uitgenodigd om drie personen uit deze groep te kiezen die volgens hen in aanmerking komen voor de titel ‘MVO Manager van het Jaar 2022’. Inmiddels zijn de stemmen geteld.



De volgende tien MVO managers staan op de shortlist voor de volgende ronde (in willekeurige volgorde):

Hanneke van de Vijfeijke , Country Sustainability Manager, IKEA Nederland

, Country Sustainability Manager, Christian de Jong , Manager Innovation & Sustainability, BEVER

, Manager Innovation & Sustainability, Wineke Haagsma , Chief Sustainability Officer Nederland, PwC

, Chief Sustainability Officer Nederland, Iris van Wanrooij , Program Manager Corporate Social Responsibility - Business Unit Footwear, Hultafors Group (EMMA Safety Footwear)

, Program Manager Corporate Social Responsibility - Business Unit Footwear, (EMMA Safety Footwear) Mark Groot Wassink , Director Sustainability & Innovation, Royal Auping

, Director Sustainability & Innovation, Emma Olde Bijvank , Global Manager Sustainability, Rituals

, Global Manager Sustainability, Eva Ronhaar , Director of Sustainability, HEMA

, Director of Sustainability, Marthijn Junggeburth , Manager Sustainability, Royal Swinkels Family Brewers

, Manager Sustainability, Annechien ten Brink , Sustainability Manager, a.s.r.

, Sustainability Manager, Marije Klomp, Programmadirecteur duurzaamheid, Radboud Universiteit

‘The State of the Sustainability Profession’

De shortlist werd bekend gemaakt op het event ‘The State of the Sustainability Profession’ van Sustainability University.

Uit deze kandidaten nomineert een deskundige jury op 24 oktober a.s. drie personen. De abonnees op de nieuwsbrief van Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden vervolgens uitgenodigd om een stem uit te brengen op één van deze drie kandidaten. Deze stemming weegt voor 60 procent mee in het eindoordeel.

Tijdens het event van Stichting Nederland CO2 Neutraal op 8 december a.s. in Theater Flint te Amersfoort stemt het publiek op zijn/haar favoriete kandidaat. Deze stemming weegt voor 40 procent mee. Op het event wordt de winnaar bekend gemaakt.

De MVO-manager van 2022 ontvangt een bokaal, een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame Hotel Jakarta Amsterdam en een unieke circulaire fiets van mrtl.bike (voorheen DutchFiets).

De verkiezing wordt dit jaar voor de 9de keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met Moonen Packaging en Viking als partners.



De jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO Nederland)

Folkert van der Molen (organisator verkiezing en eigenaar Van der Molen E.I.S.)

Marianne van Keep (Chief Sustainability Officer bij Verstegen Spices & Sauces en ‘MVO Manager van het Jaar 2020/21")

Annick Schmeddes (oprichter/directeur Sustainable Talent)

Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)

Ruud Koornstra (ondernemer en Nationale Energiecommissaris)

André Nijhof (Professor Sustainable Business and Stewardship bij Nyenrode Business Universiteit)