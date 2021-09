 De drie finalisten ‘MVO Manager van het Jaar 2020/21’ komen van Philips, PwC en Verstegen

Drie finalisten strijden om titel MVO-manager van het jaar - Wineke Haagsma (Director Corporate Sustainability, PwC Nederland en EMEA), Marianne van Keep (Chief Sustainability Officer, Verstegen Spices & Sauces) en Robert Metzke (Global Head Sustainability, Philips) zijn genomineerd voor de titel ‘MVO-manager van het jaar 2020/21’.



Een deskundige jury heeft hen geselecteerd uit een shortlist met tien kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een peiling onder zo’n 700 MVO-managers.

De verkiezing wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd door adviesbureau Sustainalize, met Moonen Packaging en Viking als partners.



Over de finalisten zegt de jury:

Wineke Haagsma: Met grote gedrevenheid en enthousiasme heeft Wineke duurzaamheid op de kaart gezet bij PwC. Ze heeft veel voor elkaar gekregen in de verduurzaming van PwC zelf. Er is beleid op geformuleerd met duidelijke KPI’s. Daarnaast is er duidelijke progressie in de aandacht voor duurzaamheid/ESG bij het klantwerk. Wineke treedt ook veel naar buiten en is vertegenwoordigd in diverse belangenorganisaties.

Marianne van Keep: Marianne heeft een sterk jaar achter de rug met diverse wapenfeiten en successen, zelfs internationaal. Ze heeft een sectorale transformatie voor elkaar gekregen. Verstegen wordt steeds meer erkend als een onderneming met een duurzame missie, onder meer op het gebied van kinderarbeid en biodiversiteit. Marianne heeft verschillende optredens gehad in de media om de duurzame boodschap verder uit te dragen.

Robert Metzke: Robert is een toonbeeld van een duurzaamheidsmanager in de (internationale) corporate wereld. Robert is gepassioneerd, breed en diep georiënteerd, en gaat voor meetbare resultaten. Hij weet mensen te verbinden, mee te nemen, en duidelijke focus te creëren in de vele duurzaamheidsthema’s. Hij speelt bij Philips een kernrol bij het formuleren en succesvol implementeren van de bedrijfsstrategie die gericht is op duurzame ontwikkeling.



Stemming geopend voor de finale

Abonnees op de nieuwsbrief van het Online Kenniscentrum Duurzaam ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl) worden uitgenodigd hun stem uit te brengen op een van de drie genomineerden. Deze stemmen wegen voor 60 procent mee. Op het 20ste Nationaal Sustainability Congres op 11 november, het grootste jaarlijkse congres op het gebied van MVO en duurzaamheid, stemmen de bezoekers op hun favoriete kandidaat. Deze stemmen wegen voor 40 procent mee.

De MVO-manager van 2020/21 ontvangt een bokaal, een prachtig arrangement voor twee personen in het duurzame hotel QO Amsterdam en een unieke circulaire fiets van DutchFiets.



De jury

De jury bestaat uit zeven deskundigen uit het MVO-veld:

Maria van der Heijden (directeur-bestuurder MVO Nederland)

Folkert van der Molen (organisator verkiezing en eigenaar Van der Molen E.I.S.)

Arnoud van Vliet (Manager CSR & Quality Zeeman en ‘MVO Manager van het Jaar 2019")

Annick Schmeddes (oprichter/directeur Sustainable Talent)

Marjolein Demmers (directeur Natuur & Milieu)

Ruud Koornstra (voorzitter Raad van Partners van MVO Nederland, ondernemer en energiecommissaris van Nederland)

André Nijhof (Professor Sustainable Business and Stewardship bij Nyenrode Business Universiteit)