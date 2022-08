 Een op vijf Nederlanders haalt onvoldoende energie uit zijn werk

58 procent vindt persoonlijke talenten inzetten belangrijker dan salaris - Maar liefst twintig procent van alle werkende Nederlanders haalt onvoldoende energie uit het werk dat hij doet. Dit blijkt uit onderzoek van Jungiaans psycholoog Ofkje Teekens voor haar nieuwe boek ‘De Power Mindset van een High End Ondernemer’. Panelwizard voerde dit onderzoek uit onder 1.130 Nederlanders werkzaam in loondienst.



Dat een baan voor veel mensen niet alleen om geld draait, blijkt uit het feit dat zes op de tien respondenten het kunnen toepassen van hun talenten in hun werk belangrijker vinden dan het salaris.



Vrouwen verkiezen het ontplooien van hun talenten vaker boven een bepaald loon

(63 procent) dan mannen (53 procent). "Het voelt vaak zwaar en uitzichtloos als je geen energie uit je werk haalt. Dit kan betekenen dat je niet op de hoogte bent van je persoonlijke talenten en hoe je die kunt gebruiken," zegt Ofkje Teekens. "Als iemand bijvoorbeeld van nature heel verzorgend is maar dit nooit toepast in zijn werk, kan dat leiden tot frustratie. Daarom is het heel belangrijk dat je jezelf eerlijk afvraagt: ben ik gelukkig met het werk dat ik doe? Zo niet, wees dan niet bang om een nieuwe carrière gebaseerd op jouw talenten te overwegen."



De juiste functie

Mismatches zijn mogelijk de verklaring waarom Nederlanders te weinig energie uit hun werk halen. Volgens vier op de tien respondenten komen hun talenten namelijk beter tot hun recht in een andere functie. Hiervoor ligt een deel van de oplossing bij de werkgever: volgens vier op de tien respondenten stimuleren werkgevers persoonlijke talentontwikkeling onvoldoende. Praktisch geschoolden vinden vaker dat hun werkgever hierin tekort komt (42 procent) dan hoogopgeleiden (37 procent). Teekens: "Als je jouw talenten niet kwijt kunt binnen je huidige functie, kan je werkgever je hier mogelijk bij helpen. Kaart je twijfels aan bij je leidinggevende en kijk of diegene je functie kan aanpassen aan jouw talenten, in plaats van andersom. Op deze manier worden competenties optimaal benut én zijn werknemers gemotiveerd, waardoor ze goed werk leveren en de organisatie niet verlaten."



Verborgen talenten

Dat veel werkende Nederlanders externe hulp goed kunnen gebruiken, blijkt uit de resultaten. Een kwart van hen is namelijk niet volledig op de hoogte van zijn persoonlijke talenten. Voor dertigminners geldt dit het vaakst (33 procent), vijftigers hebben hier het minst last van (twaalf procent). Het zijn verder niet alleen werkgevers, maar ook scholen die volgens de werkende Nederlander meer verantwoordelijkheid mogen nemen. Zo zegt maar liefst 81 procent van de respondenten dat (beroeps)opleidingen naast het reguliere onderwijs meer aandacht moeten besteden aan persoonlijke talentontwikkeling. Teekens: "Met de jaren komt vaak meer zelfkennis, maar je bent niet per se afhankelijk van levenservaring om je talenten te ontdekken. Het kan zo simpel zijn als kijken naar wat je hobby’s waren als kind. Denk eens na over je drijfveren en competenties en zet ze op papier, of praat erover met je werkgever of iemand anders. Zo leer je jezelf beter kennen en kies je sneller voor een carrière waarin jij je volledige potentieel benut."