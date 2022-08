 Een inclusieve werkplek: vier tips om de volgende stappen te zetten

Grijp Pride 2022 aan voor extra bewustwording op de werkvloer - Pride 2022 was hét moment dus om extra aandacht te vragen voor de acceptatie en gelijkheid van LHBTI’s. Ook de werkplek is hier onderdeel van. Welke acties neemt jouw HR-afdeling en de rest van de organisatie al in het creëren van een inclusievere werkplek? Om de LHBTI+-community op de werkvloer nog beter te supporten, geeft GoodHabitz je een aantal tips.



Grijp dit moment aan voor wat extra bewustwording; laten we onze verschillen vieren en omarmen!



Tip 1: Pas op voor microagressies

Microagressies zijn kleine, subtiele vormen van pestgedrag en discriminatie – bedoeld of onbedoeld – die eenvoudig worden weggewuifd. Let hierop! Probeer ervoor te zorgen dat je geen aannames doet over persoonlijke relaties en familieleden van collega’s. Om een voorbeeld te noemen: vrouwelijke collega’s hebben niet vanzelfsprekend een echtgenoot of vriend, mannelijke collega’s hebben niet automatisch een echtgenote of vriendin. Gebruik in plaats daarvan eerder de term ‘partner’. Een extra tip: vraag naar iemands voornaamwoorden. Op die manier voelt iedereen zich aangesproken.



Tip 2: Let op je eigen taalgebruik én dat van anderen

Taalgebruik is essentieel. Het kan mensen helpen om zich begrepen, gesteund en zelfs beschermd te voelen. Bepaalde uitspraken zoals ‘dat is zo gay’ zijn misschien bij het uitspreken niet bedoeld om te schaden of discrimineren, maar hoeven hierdoor niet minder pijnlijk te zijn aangezien dit soort uitspraken gebaseerd worden op vooroordelen of onwetendheid. Met als gevolg dat men zich gekwetst en onbegrepen voelt. Ben niet bang om elkaar hierop aan te spreken! Uiteindelijk is het een kwestie van bewustwording en (her)opvoeding.



Tip 3: Steun rolmodellen

Rolmodellen zijn voor de LHBTI+-community enorm belangrijk. Een rolmodel is iemand om naar op te kijken, die diversiteit viert, gelijkheid nastreeft en promoot. Maar ook iemand die een stem heeft namens degenen die de meeste steun nodig hebben. Geef je collega's uit de LHBTI+-community een stem aan tafel. Iets waarvan je zelf misschien denkt dat het er niet toe doet, kan juist een grote rol spelen voor mensen binnen de community. Als je het niet vraagt, weet je het immers niet. Leer je collega’s daarom om naar iedereen z’n mening te vragen.



Tip 4: Geef voorlichting

Het goede voorbeeld geven is belangrijk, maar de juiste educatie maakt pas echt het verschil en kan ervoor zorgen dat je LHBTI+ betrokkenheid binnen de hele organisatie doorwerkt. Diversiteit- en inclusietraining kan het aantal microagressies verminderen, onbewuste vooroordelen wegnemen, respect voor LHBTI+-collega's bevorderen en werknemers helpen om ongepast gedrag te herkennen en er adequaat op te reageren.



Geef jezelf de ruimte om de juiste vaardigheden aan te leren en te versterken om op een betere manier met anderen om te gaan. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar is zonder twijfel erg positief voor jezelf, je LHBTI+ collega's, en je organisatie. Daar zijn we zeker van!