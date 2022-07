 Meer non-binaire personen in Europa en Noord-Amerika dan ooit gedacht

5,3 procent van Gen Z identificeert zich als non-binair - Vorige week werd op de Internationale Dag voor Non-binaire Mensen aandacht gevraagd voor de problemen waarmee non-binaire personen wereldwijd te maken hebben. Er is nog weinig data beschikbaar over de non-binaire gemeenschap, terwijl 5,3 procent van Gen Z* en 2,8 procent van de gehele bevolking zichzelf identificeert als non-binair.



Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Mastercard, gericht op ervaringen van non-binaire personen en de perceptie van de maatschappij ten opzichte van deze gemeenschap in zestien landen in Europa en Noord-Amerika**. Het onderzoek bouwt voort op de lancering van True Name™, een kaartfunctie waarmee mensen hun gekozen naam op hun betaalpas kunnen laten zetten in plaats van hun geboortenaam.



Negatieve ervaringen van non-binaire personen

Genderacceptatie wint langzaam terrein: bijna de helft (49 procent) van de ondervraagden geeft aan het te begrijpen als mensen zich niet als man of vrouw willen identificeren. Toch zijn we er nog niet: 74 procent van de non-binaire personen is wel eens gepest, gediscrimineerd of verbaal mishandeld. Non-binaire personen voelen zich onveilig in verschillende situaties, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan (63 procent) of tijdens het winkelen (59 procent). Meer dan de helft (51 procent) van de niet-binaire mensen voelt zich zelfs onveilig in hun eigen huis. Ook geeft bijna de helft van de non-binaire personen (44 procent) aan depressieve gedachten te hebben.



Inclusiviteit binnen het bedrijfsleven

Erkenning van verschillende genderidentiteiten speelt ook een belangrijke rol in de bedrijfswereld. 57 procent van de ondervraagden vindt het belangrijk dat bedrijven en organisaties hen aanspreken op een manier die hun identiteit respecteert. Ook vindt twee derde (66 procent) het geen probleem als bedrijven hen op een genderneutrale manier aanspreken. In Nederland werkt 30 procent van de mensen het liefst voor een bedrijf waar non-binaire personen worden geaccepteerd.



Nederland een van de meest accepterende landen

Hoewel de acceptatie van non-binaire personen over het algemeen lijkt toe te nemen, is er een duidelijke tweedeling te zien tussen de zestien landen. Met name Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Oostenrijk, Zweden en Portugal ondersteunen non-binaire mensen consequent in hun antwoorden. Tsjechië, Israël en Slowakije tonen echter consequent de laagste acceptatie van non-binaire mensen. Zo zegt 29 procent van de Slowaken er begrip voor te hebben als mensen zich niet als vrouw of man willen identificeren, tegenover maar liefst 60 procent van de Nederlanders. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, de VS en Canada laten uiteenlopende antwoorden zien op stellingen over non-binaire personen.

"Er is nog een lange weg te gaan op het gebied van acceptatie. Non-binaire personen voelen zich onveilig tijdens het winkelen, uitgaan en zelfs thuis," zegt Jan-Willem van der Schoot, Country Manager bij Mastercard Nederland. "Als bondgenoot van de LGBTQIA+-gemeenschap hebben we de kans om echte verandering teweeg te brengen die helpt bij het aanpakken van problemen, specifiek voor de non-binaire gemeenschap. True Name is een veelbelovende eerste stap om mensen in staat te stellen hun ware naam veilig, eenvoudig en met trots te gebruiken. Nu roepen we de industrie op om deze normen voor iedereen toe te passen."

"Dit onderzoek onderstreept dat er nog veel werk is te verzetten voor de emancipatie van non-binaire mensen," aldus Marie Ricardo, directeur van COC Nederland. "Er is meer dan ‘man’ en ‘vrouw’ en alle stereotype beelden die daarmee samenhangen. Het is belangrijk om daar bij stil te staan op deze Internationale Dag voor Non-binaire Mensen. Laten we samen werken aan een inclusieve maatschappij waarin plaats is voor iedereen."