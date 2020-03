 Zweden vriendelijkste LHBT-reisbestemming

LHBT'er meest welkom in Zweden (zodra het weer kan) - Van de 50 meest concurrerende landen op gebied van toerisme, is Zweden het vriendelijkst tegenover LHBT'ers. Dit blijkt uit het Veiligheidskompas voor LHBTQ-reizigers van Taxi2Airport, waarin de actuele situatie voor LHBT’ers in de 50 populairste reisbestemmingen onder de loep is genomen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn het minst aan te raden als reisbestemming voor LHBT’ers.



Het Veiligheidskompas voor LHBTQ-reizigers is gebaseerd op scores voor positieve factoren (zoals antidiscriminatie-maatregelen door de overheid), risicofactoren (zoals geweldsincidenten) en (belemmerende) wet- en regelgeving.



Zweden aan kop

Kijkend naar de gemiddelde totaalscore is Zweden de vriendelijkste populaire reisbestemming voor LHBT’ers, met een score van 9,6. De Zweedse wet- en regelgeving voor LHBT’ers is zeer positief (lees: tolerant), de lokale bevolking omarmt de LHBT-gemeenschap en ook op gebied van risico’s (denk aan geweldsincidenten) hoeven LHBT’ers zich weinig tot geen zorgen te maken op Zweeds grondgebied.



Nederland op een gedeelde vierde plek

Naast Zweden (9,6), het Verenigd Koninkrijk (9,4) en Canada (9,4), is ook Nederland -met een gemiddelde score van 9,2- bovenaan de rangorde te vinden als LHBT-vriendelijke reisbestemming. Nederland deelt de vierde plek met Frankrijk en België.

Hoewel Amsterdam te boek staat als een van de meest ’gay-vriendelijke’ hoofdsteden van wereld, valt toch het een en ander op te merken aan de omstandigheden voor LHBT’ers in Nederland. De data duidt erop dat vooral het sociale klimaat in Nederland niet overal even aangenaam is voor de LHBT-gemeenschap.



Minst aantrekkelijke reisbestemmingen

LHBT’ers moeten, bij het boeken van hun reis, ook goed rekening houden met landen die niet te boek staan als tolerant en vriendelijk tegenover LHBT. De Verenigde Arabische Emiraten staan op de laatste plek in het kompas van Taxi2Airport. Dit land scoort een 1,2. Dit komt vooral omdat homosexualiteit een strafbaar feit is en daarop de doodstraf kan staan. Ook de lokale gemeenschap vormt een veiligheidsrisico. Naast de Verenigde Arabische Emiraten staan Rusland (2,6) en Maleisië (3,1) in de top drie minst vriendelijke reisbestemmingen voor LHBT’ers.