 Technische organisaties vinden dat er te weinig vrouwen in techniek werken

Actie blijft uit: minder dan helft investeert om meer vrouwen aan te trekken - Drie op de vijf technici en zeven op de tien HR-beslissers zijn van mening dat er onvoldoende vrouwen in de techniek werken. Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van ROVC, een onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. Desondanks investeert nog niet de helft (44 procent) van de organisaties in het aantrekken van meer vrouwen.



Technici schrijven het tekort aan vrouwen in de technieksector vooral toe aan het slechte imago van de branche (59 procent). Volgens HR-beslissers ligt het vooral aan het feit dat vrouwen in hun jeugd minder in aanraking komen met techniek (30 procent). Ondanks het geringe aantal vrouwen in de techniek, vindt de meerderheid van de HR-beslissers (71 procent) en technici (64 procent) dat de branche net zo geschikt is voor vrouwen als voor mannen.

John Huizing, directeur bij ROVC: "Vrouwen zijn een belangrijke groep binnen de potentiële zij-instromers. Uit de TechBarometer blijkt echter dat er nog wel wat voor nodig is om daadwerkelijk meer vrouwen te motiveren om in de techniek te gaan werken. Gesprekken met vrouwelijke omscholers laten zien dat vrouwen de techniek echt als mannenwereld beschouwen en daar moet je als vrouw maar net tussen willen zitten. Daarmee is de ondervertegenwoordiging van vrouwen mogelijk een vicieuze cirkel."



Vrouwen aan het woord

Volgens vier op de tien technici (38 procent) en HR-beslissers (42 procent) is de branche een stuk minder aantrekkelijk voor vrouwen dan voor mannen. Toch staan vrouwen zelf helemaal niet negatief tegenover de technische branche. De helft van de vrouwelijke potentiële zij-instromers staat zelfs positief tegenover het technisch vakgebied. Bij mannelijke zij-instromers is dit percentage hoger (62 procent).

Maar als het er echt op aankomt, lijken vrouwen een baan in de techniek toch liever aan hen voorbij te laten gaan. Zo vinden vrouwelijke potentiële zij-instromers vaker dan mannelijke instromers dat een baan in de techniek niet bij hen past (61 procent versus 46 procent) én dat het werk lichamelijk te zwaar is (36 procent versus 28 procent). Vrouwen overwegen omscholing naar de techniek dan ook een stuk minder serieus dan mannen (veertien procent versus 25 procent).

Huizing: "Het is noodzakelijk om kritisch te kijken naar hoe vrouwvriendelijk de technische branche is om het werken in de techniek daadwerkelijk aantrekkelijk te maken voor deze groep. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door meer vrouwelijke rolmodellen het onderwijs in te sturen om meisjes te vertellen over het vakgebied vanuit een vrouwelijk perspectief. Daarnaast kun je ook denken aan aanpassingen in de werkomgeving, zoals de mogelijkheid voor flexibele werktijden of parttime werken."