 Acht op de tien technische bedrijven kampt komende vijf jaar met personeelstekort

Twee derde van technische bedrijven verwacht een tekort aan mediors - Ruim acht op de tien technische bedrijven (82 procent) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie. Een flinke stijging ten opzichte van 2015, toen 60 procent dit aangaf. De grootste tekorten worden de komende vijf jaar verwacht in de industriële elektrotechniek (twintig procent), installatietechniek (twintig procent) en industriële automatisering (achttien procent).



Dit blijkt uit de TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC. Ruim 700 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.



Tekort aan technici afgelopen tien jaar toegenomen

Uit cijfers blijkt dat het tekort aan technici alsmaar oploopt. In de periode 2015-2020 had driekwart van de bedrijven (74 procent) te maken met een kwalitatief en/of kwantitatief tekort. In 2010-2015 was dit nog 63 procent van de technische bedrijven. Hoewel er vraag is naar technici op alle ervaringsniveaus, is het gebrek aan mediors (twee tot vijf jaar werkervaring) het grootst. Twee derde (65 procent) van de bedrijven verwacht hier de komende vijf jaar een tekort aan, tegenover 31 procent die een tekort verwacht aan starters (nul tot twee jaar werkervaring) en 43 procent aan seniors (meer dan vijf jaar werkervaring).

Dat het personeelstekort alle ervaringsniveaus binnen de technische branche raakt, is niet nieuw. In de periode 2015-2020 had 61 procent van de bedrijven te maken met een tekort aan mediors, de helft (49 procent) met een tekort aan seniors en ruim een kwart (28 procent) had last van een tekort aan starters.



Oorzaken tekort aan technici

De oorzaak voor het tekort aan technici is volgens technische bedrijven te wijten aan het feit dat jongeren steeds minder vaak kiezen voor een technische opleiding (43 procent). Vergrijzing (veertien procent) en slechte aansluiting van het regulier onderwijs op het bedrijfsleven (veertien procent) staan op een gedeelde tweede plaats. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven (38 procent) en initiatieven vanuit het onderwijs (23 procent) worden dan ook gezien als de meest efficiënte aanjagers voor het terugdringen van dit tekort.

John Huizing, directeur ROVC: "Het tekort aan technici speelt al jaren, maar lijkt steeds groter te worden. Er is onvoldoende nieuwe aanwas. Daarom moet er geïnvesteerd worden in het onder de aandacht brengen van technische beroepen. Mensen schrijven de branche als geheel vaak in één keer af, terwijl het een heel breed vakgebied is dat diverse mogelijkheden biedt en bovendien continu in ontwikkeling is. Het is daarom van essentieel belang dat starters en zij-instromers worden geïnformeerd over en geënthousiasmeerd voor een baan in de techniek en hier ook het juiste, persoonlijke advies over krijgen. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven in de vorm van subsidies om aanwas te stimuleren. Om uitstroom te beperken is het tegelijkertijd belangrijk om als ervaren technici de kans te krijgen om je te blijven ontwikkelen en zo mee te bewegen met de branche."