 Nederland verdeeld over eerstvolgende auto

Elektrische auto staat nog niet bovenaan het wensenlijstje - Als het aan de man ligt, komt er een hybride auto op de oprit te staan. Heeft de vrouw het voor het zeggen, dan komt er voorlopig geen (nieuwe) auto en anders ‘gewoon’ een benzineauto. Dat blijkt uit onderzoek van AutoScout24 onder 1.000 Nederlanders. Over het algemeen is de benzineauto nog net het populairst (25,3 procent), boven de hybride auto (21,8 procent) en de elektrische auto (18,2 procent).



Uit cijfers van het online autoplatform blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2022 ook meer is gezocht op zowel hybride als elektrische auto’s ten opzichte van het eerste halfjaar in 2021.

Voor hybrideauto’s ging het naar ratio van het totaal aantal bekeken auto’s om een stijging van 4,78 procent naar 5,68 procent en bij elektrische auto’s om een stijging van 1,77 procent naar 3,05 procent. Bij benzine- en dieselauto’s was er daarentegen een afname in het zoekgedrag zichtbaar, respectievelijk een daling van 72,46 procent naar 72,11 procent en een daling van 19,26 procent naar 17,36 procent.



Bus of trein geen alternatief voor automobilist

Overigens geeft 34,5 procent van de respondenten wel aan dat het kopen van een elektrische auto aantrekkelijker wordt nu de benzineprijzen door het dak gaan. Voor 32,5 procent van de mensen waren de gestegen prijzen aan de pomp bovendien reden om meer thuis te blijven de afgelopen maanden. Fietsen als alternatief kwam nog wel in het woordenboek voor van de autobezitter (38,7 procent). Het openbaar vervoer liet de autobezitter liever voor wat het was, slechts rwaalf procent stapte over op trein of bus.



Met de auto op vakantie

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat meer mensen dit jaar met de auto op vakantie willen gaan (56,5 procent) dan er vorige zomer een autovakantie gedaan hebben (51,2 procent). Meer dan de helft van de vakantiegangers laat zich daarin dan ook niet tegenhouden door de gestegen benzineprijzen (56,1 procent).