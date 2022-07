 AEX-bedrijven kiezen vaker vrouwelijke commissarissen

Slechts een derde van de vrouwelijke commissarissen komt uit Nederland - In het afgelopen jaar was maar liefst 55 procent van alle door AEX-bedrijven nieuw aangestelde commissarissen een vrouw. In Europa was dit 43 procent. In 2020 gold dit voor slechts 46 procent van alle AEX-benoemingen. Vooral commissarissen met bestuurservaring in de technologie- (38 procent) of consumentensector (41 procent) zijn populair bij Nederlandse AEX bedrijven, terwijl vier jaar geleden dit slechts veertien (consumer) en vijf procent (technologie) van alle nieuwe benoemingen bedroeg.



Dit blijkt uit de Board Monitor Europe, een analyse van in totaal 1.029 nieuwe benoemingen van commissarissen in veertien Europese landen, uitgevoerd door executive search en leadership consultancy firma Heidrick & Struggles.

Opvallend genoeg komt slechts een derde van alle nieuwe vrouwelijke commissarissen uit Nederland. Bij 62 procent van alle benoemingen in 2021 kozen AEX-bedrijven voor een buitenlander. Daarvan kwam zelfs 41 procent van buiten Europa, ruim twee keer zoveel als in andere Europese landen. "Over alle Europese landen genomen zien we juist het tegenovergestelde, daar komen twee van de drie commissarissen uit hetzelfde land als het bedrijf waardoor zij worden benoemd," zegt Imke Lampe, Partner in Charge van Heidrick & Struggles in Nederland. "Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe commissaris kijk je als bedrijf naar een aantal factoren. Diversiteit in het bestuur is voor Nederlandse bedrijven belangrijk en steeds beter gebalanceerd. Dat zij daarvoor ook over de grens kijken, past bij het internationale karakter van de AEX en de manier waarop Nederlandse bedrijven wereldwijd zakendoen."



Veranderende achtergrond

Uit het onderzoek blijkt dat behalve geslacht en nationaliteit, ook de eerder opgedane ervaring van nieuwe commissarissen snel verandert. Had in 2018 nog 76 procent van de nieuwe bestuurders een achtergrond in de industriële en/of financiële sector, tegenwoordig geven AEX-bedrijven vooral de voorkeur aan kandidaten uit de technologie en/of consumenten sector. Imke Lampe: "De afgelopen jaren is de positie van het bedrijfsleven ten opzichte van de samenleving sterk veranderd. Nieuwe en bestaande uitdagingen zoals de klimaatcrisis, Covid, digitalisering, en de krappe arbeidsmarkt vragen om een mix van ervaring, purpose-gedreven en gedurfd leiderschap, met "doing good while doing well" als mantra. Leiderschapsvaardigheden zoals doelgerichtheid, empathie en inclusie zijn even belangrijk als de harde kennis vereisten."



Zekerheid

Voor het tweede jaar op rij is de gemiddelde leeftijd van de door AEX-bedrijven aangestelde commissarissen gestegen; van 56 jaar in 2020 naar 59 jaar in 2021. In het verlengde hiervan daalde ook het percentage nieuwe bestuurders zonder relevante bestuurservaring bij een beursgenoteerd bedrijf naar tien procent, het laagste percentage in heel Europa. Opvallend genoeg maakten zij in 2018 nog bijna een derde uit van alle nieuwe benoemingen. Slechts een derde van deze tien procent is vrouw. Imke Lampe: "AEX-bedrijven kiezen steeds vaker voor een ervaren bestuurder – liefst een vrouw – dan voor jong talent in de Raad van Commissarissen. De groei van het aantal vrouwelijke commissarissen in Nederland met de Nederlandse nationaliteit gaat daardoor hand in hand met een hogere gemiddelde leeftijd. Om tot de noodzakelijke en gewenste verjonging en meer diversiteit te komen binnen bedrijven, is het van belang dat zij inzetten op de ontwikkeling en coaching van hun eigen vrouwelijke talent en duidelijke KPI’s stellen voor de bestuurders om diversiteit te vergroten."