 Aantal vrouwelijke bestuurders woningcorporaties stokt

Aandeel vrouwelijke bestuurders stagneert - Een op de drie bestuurders van woningcorporaties is vrouw, dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar online jaarverslagen van woningcorporaties. In vergelijking met het voorgaande jaar, lijkt de groei te stokken. In 2018 was het percentage 32 procent, in 2019 was het 36 procent en in 2020 34 procent.



Het onderzoek ‘De staat van jaarverslagen: woningcorporaties 2021’ geeft inzicht in de inhoudelijke en visuele verslaglegging van woningcorporaties. Aangezien gender niet altijd wordt gedeeld in jaarverslagen, is de informatie compleet gemaakt door aanvullend deskresearch.

Met een op de drie vrouwelijke bestuurders, lijkt de stijging van het aantal vrouwelijke bestuurders enigszins te stokken. Het aandeel ligt wel in lijn met die van de ziekenhuizen in Nederland. Daar is het aantal vrouwelijke bestuurders in vijf jaar tijd van 24 procent naar 36 procent (2019) gestegen.



Gemiddelde leeftijd 54 jaar

De gemiddelde leeftijd van bestuurders van woningcorporaties in Nederland is 54 jaar. De bestuurders zijn gemiddeld zes jaar werkzaam binnen de huidige functie. De langstzittende bestuurder bekleedt zijn functie sinds 1992.

Naast deze staan er meer bevindingen in het onderzoek. Onder andere over het grote verschil in het aantal FTE p/1000 woningen, het percentage online jaarverslagen en de tegenvallende cijfers omtrent de online toegankelijkheid voor beperkten (de mate waarin iemand met een functionele beperking de informatie online tot zich kan nemen).

Het onderzoek is uitgevoerd door iWink . Als specialist in digitaal rapporteren, is het onderzoek ‘De staat van jaarverslagen: woningcorporaties 2021’ uitgevoerd.