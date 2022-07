 Werknemers staan sinds pandemie meer open voor het delen van emoties

Maar huilen doen we nog steeds in een aparte ruimte - 41 procent van de Nederlandse werknemers voelt zich nu comfortabeler bij het delen van emoties op het werk ten opzichte van voor de pandemie, zo blijkt uit onderzoek* dat LinkedIn uitvoerde onder 2.063 professionals. Hoewel 71 procent zegt dat het ervoor zorgt dat je elkaar beter begrijpt, kleeft er toch een stigma aan het delen van emoties op de werkvloer: bijna de helft (46 procent) vindt dat dit stigma anno 2022 nog steeds bestaat.



Meer dan de helft (51 procent) geeft aan dat vrouwen oneerlijk genoeg waarschijnlijk eerder veroordeeld worden op het delen van hun emoties op werk dan mannen. ‘Negatieve’ emoties vinden dan ook nog steeds niet snel hun weg op de werkvloer. Huilen doen we liever niet in het bijzijn van collega’s, 45 procent geeft aan dat in een afgesloten ruimte te doen als een toilet, trappenhuis of opbergruimte

Als we verdrietig zijn, delen we dat niet graag. Elf procent doet dat eens in de twee tot zes maanden, vijftien procent nooit. Opvallend zijn de hoge cijfers bij het niet delen van emoties als hulpeloosheid (21 procent), eenzaamheid (29 procent) of angst (22 procent). Als het aankomt op negatieve emoties delen, vinden we het makkelijker om te praten over ‘concrete’ zaken als sterfgevallen of familiezaken en emoties die daaromtrent spelen. Een vijfde (21 procent) wil niet ‘oversharen’, en negentien procent is bang om er op veroordeeld te worden. Toch vindt iets meer dan driekwart (76 procent) dat het uiten van emoties nodig is om jezelf te kunnen zijn. Het delen van emoties heeft volgens de respondenten verschillende voordelen, 42 procent geeft aan zich minder gespannen te voelen, de helft (50 procent) vindt dat het de onderlinge relatie met collega’s bevordert. Ook kan het kalmerend werken om een collega of manager op te zoeken voor een open gesprek om frustraties te uiten, aldus 50 procent van de professionals.

Ad Vingerhoets, psycholoog en hoogleraar Emoties en Welbevinden aan de Universiteit van Tilburg zag in zijn onderzoeken soortgelijke resultaten: "We tonen negatieve emoties het liefste bij diegenen van wie we ook de meeste troost verwachten, zoals een partner of een ouder omdat we een bepaalde verwachting hebben bij de reactie. We zoeken geborgenheid, wat vaak gepaard gaat met een fysiek element zoals een omhelzing. Dat deel je nou eenmaal makkelijker met iemand uit je privésfeer. Toch bevatten emoties een belangrijke signaalfunctie: het is in feite sociale informatie die je deelt. Je emoties, zowel positief als negatief, zeggen veel over wie je bent, wat je belangrijk vindt en hoe je in het leven staat. Het delen ervan kan daarom de onderlinge verbondenheid vergroten, ook met collega’s."



Gen Z meer open op het werk

Zeker jongere werknemers vinden het anno 2022 makkelijker om open te zijn vergeleken met voor de pandemie: van de jongeren tussen de zestien en 24 jaar voelt 49 procent zich hier comfortabel bij, ten opzichte van 23 procent van de 55-plussers. Gen Z heeft daarbij ook meer voordelen van het flexibel werken sinds de pandemie ervaren, aangezien bijna een derde (32 procent) aangeeft dat het hen heeft aangemoedigd om ook virtueel opener te zijn naar hun collega's, vergeleken met dertien procent van de 55-plussers. Zij hebben ook meer vertrouwen in hun online community, waarbij 31 procent zegt meer steun te hebben gekregen van hun connecties bij het uiten van hun emoties over werk op LinkedIn.



De rol van de leidinggevende

Een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van emoties is weggelegd voor de leidinggevende, die volgens de respondenten zelf een voorbeeldrol kan spelen om het delen van emoties aan te moedigen. Dit door zelf meer emoties te tonen (22 procent), maar ook door meer aandacht te besteden aan de werk/privébalans (21 procent). Daarnaast voelen professionals zich het meest comfortabel bij het delen in fysieke aanwezigheid: de meerderheid (53 procent) doet dat graag face-to-face met 1 persoon.

Vingerhoets: "Mensen die emoties uiten, vinden we authentiek en betrouwbaar. Dat zijn mensen met wie je een connectie wilt maken want uiteindelijk willen we liever niet met koele kikkers omgaan. Een leidinggevende kan daarom als rolmodel optreden als het gaat om het tonen en delen van emoties. Cruciaal daarbij is: is de emotionele uiting qua aard en qua intensiteit gepast? Zolang dat in balans is, is er niets mis met het delen van emoties op de werkvloer!"