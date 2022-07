 Ontwrichting van de supply chain veroorzaakt kosten en complexiteit bij enterprises

72 procent neemt meer af van binnenlandse leveranciers - Twee derde (66 procent) van de grote enterprises wereldwijd zegt nu meer voorraad aan te houden dan in de periode vóór de pandemie, waarvan een op de vijf (achttien procent) 'aanzienlijk meer' voorraad aanhoudt. Deze toenemende aandacht voor het nemen van maatregelen om verstoringen binnen de supply chain aan te pakken, wordt benadrukt in nieuw onderzoek dat in opdracht van IFS is uitgevoerd.



Meer dan 1.450 besluitvormers van grote ondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten zijn ondervraagd.

Zeven van de tien respondenten (70 procent) geven aan dat zij als gevolg van recente problemen met de toeleveringsketen het aantal leveranciers van materialen en producten waar zij mee werken hebben verhoogd. Bovendien beweert bijna driekwart (72 procent) van de ondervraagden dat zij als gevolg van deze problemen meer materialen en producten van binnenlandse leveranciers afnemen.



Complexiteit

Deze maatregelen zorgen samen voor meer complexiteit binnen de toeleveringsketen. Dit in een tijd waarin de administratieve last rondom regelgeving toeneemt (door vijftien procent genoemd als een belangrijke oorzaak van de huidige verstoring in de bedrijfsvoering) en de noodzaak om de voordelen van de circulaire economie te benutten. Het is daarom positief te noemendat 93 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie de circulaire economie omarmt of dat in de toekomst van plan is.



Uitdagingen

Velen worden echter geconfronteerd met uitdagingen als het gaat om het realiseren van deze doelstellingen. Ongeveer 60 procent van de respondenten zegt dat ze in het proces zitten; nog bezig zijn met het ontwikkelen van circulaire doelstellingen; nog programma's moeten plannen; of hun doelstellingen in de wacht hebben staan. Zelfs onder de respondenten die de circulaire economie al omarmen, was 23 procent van mening dat de verwachtingen van hun klanten rondom circulariteit geen invloed hadden op de klantervaring of deze juist schaadden. Echter, dat de voordelen van de circulaire economie zich doorvertalen naar een betere klantervaring zal in de loop der tijd waarschijnlijk steeds duidelijker worden.



Innovatieve aanpassingen

Tot dusver hebben veel grote ondernemingen hun toeleveringsketen op innovatieve manieren aangepast om het risico van verstoringen te beperken. Deze omvatten:

on-shoring om de leveringszekerheid te verbeteren;

het aanhouden van meer voorraden om er zeker van te zijn dat ze altijd aan de vraag kunnen voldoen;

en het verhogen van het aantal leveranciers dat ze gebruiken om elke kans op het teleurstellen van klanten te verkleinen. Maggie Slowic, Global Industry Director voor Manufacturing bij IFS: "Grote bedrijven zullen waarschijnlijk veel hogere kosten en andere negatieve financiële gevolgen ondervinden door de maatregelen die zij nemen om disruptie te beperken. Het outsourcen van de supply chain zal vaak leiden tot investeringen in duurdere grondstoffen of productonderdelen, vooral als de inflatie toeneemt. Tegelijkertijd neemt het aanhouden van voorraden aanzienlijke bedragen in beslag die anders voor het bedrijf zouden kunnen worden ingezet."



Bron van verstoring

Ondanks de verstrekkende voordelen van de circulaire economie, is de noodzaak om deze te omarmen een bron van verstoring voor veel organisaties – vooral als hun apparatuur en processen niet zijn ingesteld op afvalvermindering en het hergebruik en de recycling van materialen. Dat is met name het geval wanneer men rekening houdt met andere macro-economische verstoringen waarmee bedrijven nog steeds te kampen hebben, van COVID-19 tot de oorlog in Oekraïne.



Tekort aan talent

Uit de enquête blijkt ook dat veel grote bedrijven te kampen hebben met een tekort aan talent. 65 procent van de respondenten zegt dat hun organisaties het moeilijk vinden om openstaande functies in te vullen (met een gebrek aan gekwalificeerde sollicitanten en geschoold talent als meest voorkomende redenen). Ook denkt 39 procent dat de verstoring van de supply chain door het tekort aan vaardigheden binnen hun organisatie nog tot na eind 2022 zal duren.



Oplossing gezocht

Slowic zegt: "Bedrijven moeten dringend een oplossing vinden die hen kan helpen om deze disruptie, die met prijsschommelingen steeds verder escaleert, in goede banen te leiden. Ook moet er actie worden ondernomen om over te stappen op een circulaire economie en de complexiteit van de toeleveringsketen aan te pakken. Om dit te doen, vooral wanneer vaardigheden schaars zijn, zullen bedrijven uiteindelijk moeten investeren in technologie die de wendbaarheid en het snelle inzicht biedt dat zij nodig hebben om de vraag beter te voorspellen. Door dit nu efficiënt en kosteneffectief aan te pakken, plaatsen zij zichzelf in een uitstekende positie om niet alleen te overleven maar ook te blijven groeien tot ver in de toekomst."