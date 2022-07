Werknemers gefrustreerd door IT-oplossingen van hun werkgever De Everywhere Workplace heeft de verwachtingen van werknemers voor altijd veranderd - Ivanti publiceert de resultaten van het State of the Digital Employee Experience (DEX) onderzoek. Hieruit blijkt dat 43 procent van de Nederlandse respondenten gefrustreerd is door de technologie die hun werkgever aanbiedt, en dat achtien procent zelfs overweegt om hiervoor hun baan op te zeggen.



De cijfers uit het Digital Employee Experience (DEX) rapport zijn het resultaat van onderzoek onder 10.000 kantoormedewerkers, IT-professionals en managers in Amerika, het VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Australië, China en Japan. De focus lag hierbij op de mate waarin organisaties aandacht hebben voor de Digital Employee Experience, en hoe dit de dagelijkse ervaring van werknemers beïnvloedt. In Nederland is 60 procent van de respondenten van mening dat de digitale werkervaring hierbij een belangrijke positieve invloed kan hebben.



Enkele feiten:

• achttien procent van de Nederlandse werknemers overweegt hun baan op te zeggen omdat ze geen geschikte technologie tot hun beschikking hebben.

• 52 procent van de Nederlanders heeft eigen geld gespendeerd aan betere technologie om productiever te kunnen werken.

• 48 procent van de Nederlandse respondenten gelooft dat ze productiever zouden zijn als ze betere technologie tot hun beschikking hadden.

Managers, IT’ers en werknemers denken verschillend over de toekomst van werk en de rol van technologie bij het faciliteren van hybride werksituaties. Sterker nog, hun visies zijn tegenstrijdig. Slechts dertien procent van de wereldwijde kenniswerkers uit het onderzoek werkt het liefst uitsluitend op kantoor, terwijl 56 procent van de CXO’s nog steeds van mening is dat medewerkers op kantoor zouden moeten werken om optimaal productief te zijn. Tegelijkertijd geeft 74 procent van de C-Suite aan zelf productiever te zijn geworden sinds het begin van de pandemie. Dit toont aan dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen wat zij persoonlijk ervaren en wat zij denken dat hun werknemers nodig hebben om productief te zijn.



Focus op werknemerservaring

In Nederland heeft beveiliging de hoogste prioriteit voor managers (42 procent), met kort daarop de productiviteit van werknemers (38 procent). De werkcultuur werd minder belangrijk gevonden met 28 procent, net als de tevredenheid van werknemers (34 procent). Daarnaast ziet 28 procent van de C-Suite de winstgevendheid als een hogere prioriteit. Daarmee staan de werknemerservaring en winstgevendheid op gelijke voet, al wordt de productiviteit nog steeds als veel belangrijker gezien. De werkervaring zou echter wel wat hoger op de agenda van de C-Suite mogen staan, omdat dit ook van invloed is op investeringen in ondersteunende IT-oplossingen. Naarmate je die verbetert, heeft dit ook een positieve invloed op zowel de werknemerstevredenheid als de productiviteit.

"Modern zakelijk IT-beheer moet gericht zijn op het optimaliseren van de digitale ervaring van werknemers," zegt Robert de Jong, Sales Director Northern Europe bij Ivanti. "Dat is cruciaal om de productiviteit te verbeteren en de operationele kosten te verlagen, maar het helpt bovendien om jong talent aan te trekken én te behouden. Door de Digital Employee Experience meetbaar te maken, heeft een organisatie de gegevens in handen om de juiste technologieën en werkwijzen te implementeren om het concurrerend vermogen en de winstgevendheid blijvend te verbeteren."



Scepsis versus realiteit

Innovatie was zonder twijfel de drijvende kracht achter de snelle adoptie van hybride werken. Toch worstelen veel organisaties nog steeds met het invoeren ervan. De grootste uitdagingen die kantoormedewerkers wereldwijd ervaren, zijn te veel e-mails of chatberichten (28 procent), een gebrek aan contact met collega's (27 procent), en software die niet goed werkt (23 procent). Ondanks deze uitdagingen en de scepsis van leidinggevenden geven alle groepen in het onderzoek aan dat ze productiever zijn in een hybride werksituatie. Dit bewijst dat niet zozeer de werklocatie de productiviteit beïnvloedt, maar de ervaring die mensen hebben bij het omgaan met technologie.

"De Everywhere Workplace heeft de verwachtingen van werknemers voor altijd veranderd als het gaat om waar ze werken, hoe ze werken en met welk apparaat ze werken," stelt Jeff Abbott, CEO van Ivanti. "Hoe medewerkers omgaan met technologie en hun tevredenheid over die ervaring heeft een directe invloed op hun succes en de waarde die ze leveren aan de organisatie. De Digital Employee Experience zou een prioriteit moeten zijn voor elke directie, en IT-teams staan al te popelen om dit als strategische leiders in hun organisatie waar te maken."



Asset management en beveiliging

De inventaris van bedrijfsmiddelen die IT-teams moeten beheren is sterk uitgebreid door de groeiende verscheidenheid aan apparaten en netwerken die hybride werknemers gebruiken. Toch gebruikt 32 procent van de IT-professionals nog steeds spreadsheets om deze bedrijfsmiddelen bij te houden. Slechts 47 procent is het volledig eens met de stelling dat hun organisaties volledig inzicht heeft in elk apparaat dat toegang probeert te krijgen tot hun netwerk.

Een van de grootste uitdagingen voor IT-leiders vandaag de dag is het aanbieden van een goede eindgebruikerservaring in combinatie met een solide beveiliging. Dit is een lastige spagaat, zeker aangezien er vanuit het management regelmatig druk wordt uitgeoefend om beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Maar liefst 49 procent van de C-level executives in het onderzoek geeft aan het afgelopen jaar gevraagd te hebben één of meer beveiligingsmaatregelen te omzeilen. In Nederland is dit cijfer iets lager (40 procent), maar nog steeds is het zorgelijk, gezien de toegang van deze doelgroep tot gevoelige bedrijfsgegevens.

"Het onderhouden van een veilige omgeving en het focussen op de digitale werknemerservaring zijn twee onlosmakelijke elementen van elke digitale transformatie," aldus Abbott. "In de strijd om talent is een belangrijke onderscheidende factor voor organisaties dat ze een uitzonderlijke en veilige digitale werknemerservaring bieden. Wij geloven dat organisaties die geen prioriteit geven aan de manier waarop werknemers technologie ervaren, bijdragen aan de Great Resignation."



Bedrijfsresultaten stimuleren

Er zijn steeds meer innovatieve technologieën beschikbaar voor hybride werknemers. Hiermee kan de IT-afdeling de kans grijpen om een positieve impact te hebben op de bredere strategie van de organisatie. Namelijk door verantwoordelijkheid te nemen voor de digitale werknemerservaring en nauw samen te werken met de C-suite om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zo kan IT betere bedrijfsresultaten stimuleren, van de werknemersproductiviteit tot personeelsbehoud. Hybride werken is onmiskenbaar de toekomst van werk, en het optimaliseren van de Digital Employee Experience (DEX) is de belangrijkste factor die het succes ervan beïnvloedt.





