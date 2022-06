 Vier jaar AVG: bescherming van privacy is een uitdaging voor ruim zes op de tien bedrijven

Bijna de helft denkt erover om hun huidige marketingoplossingen te vervangen door alternatieven uit de EU - Een nieuw onderzoek door Piwik PRO laat zien dat Europese bedrijven worstelen met bescherming van de privacy. In het rapport ‘Four years into GDPR: How EU businesses responded to the new privacy compliance challenge’ geeft ruim 70 procent van de ondervraagde CEO’s en marketing executives aan dat het belangrijk is om de online privacy van gebruikers te beschermen.



Een grote meerderheid (73,5 procent) zegt ook dat het respecteren van de privacy van gebruikers een positieve impact heeft op hun business en dat ze het zien als een zakelijk voordeel. Toch geeft 63,3 procent aan dat het een uitdaging is om aan alle EU-privacyregels te voldoen.

Het is inmiddels vier jaar geleden dat de Algemene Gegevens Verordening (AVG) of ‘GDPR’ in werking trad. Ter gelegenheid daarvan heeft Piwik PRO 260 CEO’s en marketing executives van kleine, middelgrote en grote ondernemingen ondervraagd uit 27 EU-landen, waaronder de Benelux.

"Een meerderheid van de respondenten aan onze survey beschouwt het beschermen van gebruikersgegevens zowel als een morele als een wettelijke verplichting. De meesten zijn ook van mening dat privacy compliance en effectieve marketingactiviteiten hand in hand kunnen gaan. Voor iets meer dan de helft van de respondenten heeft het handelen in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming ook een positieve impact op de business en beschouwen ze het als een concurrentievoordeel," zegt Maciej Zawadziński, CEO bij Piwik PRO.

Gezien de uitdagingen die zij zien met hun huidige marketingtools, denkt bijna de helft van de respondenten erover om over te stappen op oplossingen die zijn ontwikkeld binnen de EU. Als belangrijkste redenen hiervoor worden genoemd: customer support (59,8 procent), de prijs (50 procent) en AVG-compliance (36,4 procent).



Invoering AVG is positieve ontwikkeling

Interessant is dat de respondenten de invoering van de AVG als een positieve ontwikkeling ervaren. Driekwart is het ermee eens dat privacywetten zoals de AVG nodig zijn in de wereld van vandaag. De belangrijkste motivaties voor AVG-compliance zijn het versterken van vertrouwen onder klanten (55,8 procent) en handelen in overeenstemming met de waarden van het bedrijf (46,3 procent). Opvallend daarbij is dat het risico op een boete voor slechts een relatief klein deel van de respondenten (27,7 procent) reden is om te zorgen voor compliance. Slechts 7,3 procent procent zegt dat de AVG een negatieve impact heeft gehad op hun business. Toch heeft niet meer dan de helft van de respondenten ook geverifieerd of hun marketingtools inderdaad voldoen aan alle regels. Van deze groep heeft vervolgens slechts 49 procent veranderingen doorgevoerd aan de hand van de resultaten van hun audits.

De meest gebruikte marketingtools bij Europese bedrijven zijn e-mailmarketing software (55,6 procent), sociale media (41,4 procent) en platforms voor het beheren van klantrelaties (CRM, 28,4 procent). Slechts 14,7 procent gebruikt tools zoals contentmanagementsystemen (CMS) en slechts 16,5 procent zet tools in om de ervaring van gebruikers te optimaliseren, zoals A/B-testsoftware.



Meer bewustzijn nodig over AVG-regels

Gevraagd naar de wettelijke basis voor het verzamelen van gebruikersgegevens in hun tools, zegt een meerderheid van de respondenten om toestemming te vragen van gebruikers. Dit geldt voor contentmanagementsystemen (CMS, 60 procent), advertentietechnologieën (53,2 procent), platforms voor e-mail automatisering (46,2 procent), sociale media (45,8 procent) en CRM's (37,8 procent). Opvallende uitzonderingen zijn tools voor analyse en voor het optimaliseren van de gebruikerservaring, waarbij respectievelijk 40,6 procent en 39,5 procent van de respondenten aangaf dat ze een ‘legitiem belang’ zagen in het verzamelen van gebruikersgegevens.

Zorgelijk is daarbij dat respondenten voor zeven procent (optimaliseren van de gebruikerservaring) tot wel 44,6 procent (CRM’s) van de tools aangaf "niet te weten" of er wel een wettelijke basis was voor het verzamelen en verwerken van gebruikersgegevens. Dit kan erop duiden dat ondernemingen niet altijd bewust zijn van alle AVG-vereisten op dit gebied.

Ook blijkt uit de resultaten van de survey dat de meeste respondenten zich er niet van bewust zijn dat veel van hun gebruikersdata worden bewaard in de VS. Van 62,6 procent (sociale media platforms) tot 81,4 procent (e-mail automation tools) zijn de deelnemers van mening dat de data van hun tools binnen Europa worden opgeslagen. Voor slechts zeven procent tot zestien procent wordt gezegd dat de data in de VS worden bewaard, terwijl dit voor zeven procent tot 22 procent niet duidelijk is voor de respondenten. Dit is een zorgelijke uitkomst, die erop wijst dat veel Europese ondernemingen niet weten dat hun gebruikersdata worden opgeslagen door Big Tech-bedrijven in de VS, of daar niet om bezorgd zijn.



Het complete rapport ‘Four years into GDPR: How EU businesses responded to the new privacy compliance challenge’ is hier te downloaden.

Deze online survey is in april 2022 gehouden onder 260 CEOs en marketing executives van kleine middelgrote en grote ondernemingen, actief in zowel B2B en B2C, afkomstig uit 27 EU-landen, waaronder de Benelux.