 Dit zijn de beste werkgevers van Nederland

Deze 22 organisaties zijn de sectorwinnaars die een Effectory World-class Workplace-keurmerk ontvangen - Op basis van een grootschalig onderzoek onder ruim een miljoen werknemers maakt Effectory de beste werkgevers van Nederland bekend. De 22 bedrijven met de hoogste scores in de verschillende sectorcategorieën mogen zich vanaf nu World-class Workplace 2022 noemen.



21 jaar geleden begon Effectory met het belonen van goed werkgeverschap om organisaties te inspireren en stimuleren hun medewerkers op de eerste plek te zetten. Het World-class Workplace-keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die boven de landelijke benchmark voor goed werkgeverschap scoren.* Op 19 mei 2022 maakt Effectory tijdens een event bekend welke organisatie uit deze lijst de allerhoogste score heeft gekregen. Deze organisatie mag zich dé World-class Workplace van 2022 noemen.



Scores

De 22 bedrijven op de lijst blinken uit in verschillende facetten van werkgeverschap. Goed werkgeverschap is bijvoorbeeld te herleiden uit het feit of medewerkers zich gewaardeerd voelen en trots zijn op hun organisatie. Dat werkgeverschap een belangrijke maatstaaf is voor organisaties, blijkt uit de cijfers van Effectory. Organisaties waar werknemers hoog scoren op de voorspellers van goed werkgeverschap scoren gemiddeld ook 35 procent hoger als het gaat om engagement van het personeel dan andere organisaties. Ook scoren deze organisaties 30 procent hoger op de vraag of medewerkers nog tenminste twee jaar willen blijven werken bij de organisatie. Daarnaast is de productiviteit van de teams 21 procent hoger dan bij andere bedrijven.

Guido Heezen, eigenaar en oprichter van Effectory: "World-class Workplace is het meest eerlijke keurmerk voor goed werkgeverschap omdat het keurmerk volledig is gebaseerd op de feedback van medewerkers zelf. Voor werkgevers van deze organisaties is het een mooie bevestiging van hun ervaring. Ook voor potentiële medewerkers geeft het label vertrouwen; omdat je als sollicitant weet dat je bij één van de beste werkgevers in Nederland terecht kan komen. Misschien wel belangrijker dan ooit, nu er een krapte op de arbeidsmarkt heerst. De maatstaven uit ons onderzoek zijn belangrijke voorwaarden voor het succes van een bedrijf. De winnaars luisteren goed naar hun medewerkers en doen iets concreets met hun feedback en ideeën. Dat is dan ook terug te zien in de scores en daar mogen deze organisaties trots op zijn."



*Jaarlijks bepaalt Effectory de gemiddelde score op werkgeverschap (benchmark) op basis van alle medewerkersonderzoeken die worden uitvoegevoerd onder Nederlandse organisaties. Organisaties die significant boven deze benchmark scoren, ontvangen het World-Class Workplace keurmerk.