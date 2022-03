 Webshopmanagers zijn gebaat bij het inschakelen van een fulfilment center

Fulfilment heeft veel voordelen te bieden - De gemiddelde webshopeigenaar besteedt jaarlijks 750 uur aan logistieke taken, terwijl men die tijd zou kunnen gebruiken om te focussen op manieren die groei realiseren. Dat vertelt althans Mathijs Smit. Hij de oprichter van Bringle, een fulfilment center waar webshops terecht kunnen voor het uitbesteden van hun logistiek.



Hij haalt aan dat uitbesteden inderdaad een goede keuze kan zijn. Hij legt meteen ook uit hoe een fulfilment center werkt en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Volgens Smit weet een goede webshopmanager wanneer het tijd is om bepaalde zaken los te laten en uit te besteden: "Het probleem bij veel webshops is dat ze nog te veel zelf willen doen. Zeker op het gebied van logistiek is dat het geval. Helemaal gek is dat niet, want een webshop staat of valt bij een goede logistiek. Als pakjes te laat aankomen of als er foute leveringen gebeuren, dan geeft dat de klanttevredenheid een knauw. Het is dan ook een grote stap om zoiets uit handen te geven. Toch moet een goede manager weten wanneer het beter is om iets niet zelf te doen en om zaken te delegeren. Dat is niet anders voor een webshopmanager."



Fulfilment heeft veel voordelen te bieden

"Een fulfilment center neemt de logistiek uit handen en slaat de voorraad veilig op, terwijl zendingen altijd tijdig vertrekken en er vooraf duidelijkheid is over de tarieven. Hierdoor wordt er veel tijd bespaard die elders kan worden ingezet. Tijd die nu nog gaat naar inpakken, verzenden en opvolgen, gaat dan naar het uitbreiden van het assortiment, naar e-mailmarketing en naar zichtbaarheid," legt Smit uit.

Smit benadrukt dat het belangrijk is om op zoek te gaan naar een goed fulfilment center: "Een goede fulfilmentpartner zit heel dicht bij de klant en is bereid om passende afspraken te maken. Het is altijd aan te raden om dergelijke afspraken op papier te zetten. Als webshopmanager kan men dan wel beloven dat bestellingen die voor 22.00 uur worden geplaatst de volgende dag worden geleverd, maar dan moet het fulfilment center natuurlijk ook nog meewillen."

Verder is het volgens Smit belangrijk dat de webshopmanager de grip op de zaak niet verliest: "De betere fulfilment centers bieden allerlei digitale tools aan waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld de voorraad bij te houden. Een goede webshopkoppeling is bovendien onmisbaar. Zo wordt informatie over bijvoorbeeld orders en aangemelde retourzendingen automatisch naar het fulfilment center doorgestuurd. Wanneer er met populaire e-commerceplatformen als WooCommerce of Shopify wordt gewerkt, zijn dergelijke koppelingen over het algemeen eenvoudig te realiseren."



Nadelen van een fulfilment center

"Een verrassend nadeel is het niet, maar onthoud dat een fulfilment center niet gratis werkt. Gemiddeld genomen betalen webshops tussen zeven en tien euro voor het afhandelen van een bestelling, maar voor bijvoorbeeld brievenbus pakketten gelden soms lagere tarieven. Daarbovenop komen vaak kosten voor palletplaatsen en een plek in een legborststelling, maar sommige aanbieders werken ook met een all-in pakketprijs," vertelt Smit.

Vooral maatwerk heeft volgens Smit een hoog prijskaartje: "Een fulfilment center zet sterk in op efficiëntie. Hoe sneller ze een order verwerken, hoe lager ze de prijzen kunnen houden. Tegen betaling kan er natuurlijk veel, maar eenmaal het minder efficiënt wordt en er om maatwerk wordt gevraagd, lopen de kosten natuurlijk sterk op."

"Het zijn redenen waarom sommige bedrijven er toch voor kiezen om logistieke taken zelf te blijven doen. Het is uiteraard ook mogelijk om voor een tussenoplossing te kiezen en om een deel van de logistiek uit te besteden en een deel zelf uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor huismerkproducten die ter plekke worden geproduceerd. Deze producten kunnen dan rechtstreeks vanuit het eigen magazijn naar de klant vertrekken. Het hoeft dus zeker geen of-of verhaal te zijn," sluit Smit af.