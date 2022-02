 Kwart Nederlanders heeft een werkvijand

70 procent erg selectief in voor wie hij/zij werk overneemt - Maar liefst 28 procent van de werkende Nederlanders heeft ten minste één duidelijke rivaal op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.069 Nederlanders in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Zeven op de tien ondervraagden maken zich daarnaast schuldig aan vriendjespolitiek, door bijvoorbeeld voor sommige collega’s eerder werk over te nemen dan voor anderen.



Opvallend genoeg houden Nederlandse vrouwen (32 procent) er vaker een werkvijand op na dan hun mannelijke collega’s (24 procent). Mannen zijn daarentegen weer iets selectiever met hun collegialiteit. "Het is heel normaal dat sommige collega’s je wellicht iets beter liggen dan anderen," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ik heb al vroeg in mijn carrière geleerd dat je niet met iedereen beste vrienden kunt zijn, maar je moet wel met elkaar door een deur kunnen. Rivaliteit op de werkvloer en het creëren van stiefcollega’s gaat vrijwel altijd ten koste van je eigen prestaties. Mijn advies: live and let live."



Ontwijkgedrag

Dat lang niet iedere werkende Nederlander een duidelijke werkvijand heeft, betekent helaas niet dat alles pais en vree is op de werkvloer. Zo zegt maar liefst 29 procent van de ondervraagden één of meerdere collega’s weleens actief te vermijden. Denk hierbij aan telefoontjes negeren, met opzet later lunchen of zoveel mogelijk thuiswerken wanneer desbetreffende personen op kantoor zijn. Vier op de tien respondenten storen zichzelf zo aan hun gildebroeders, dat zij sommige collega’s liever niet aan hun familie en/of vrienden voorstellen. Opvallend genoeg generen mannen (44 procent) zich vaker voor hun collega’s dan vrouwen (37 procent). Franke: "Leuke collega’s kunnen je werk maken of breken. Niet voor niets wordt dit vrijwel altijd genoemd als een van de drie belangrijkste voorwaarden om voor een baan te kiezen. In plaats van collega’s te ontwijken en je overmatig te ergeren, kun je beter het gesprek aangaan. Een leukere sfeer op de werkvloer zorgt er waarschijnlijk voor dat je meer voldaan naar huis gaat."



Thuisblijven

Goede werksfeer of niet; een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders probeert zijn of haar aanwezigheid op de werkvloer zoveel mogelijk kort te sluiten met werkvrienden. Zo blijft 21 procent van alle respondenten het liefst thuis wanneer hun favoriete collega’s vanuit huis werken. Met 37 procent werken vooral jongeren graag met gelijkgestemden. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst één op de zeven jongeren weleens een griepje of COVID-besmetting hebben gefaket om – net zoals hun werkvrienden – vanuit huis te werken. Franke: "Om te voorkomen dat mensen alleen naar kantoor komen wanneer hun werkvrienden er zijn, werken wij met een vaste weekplanning. Collega’s die op kantoor willen werken, melden zich een week van te voren aan. Alle aanmeldingen worden vervolgens willekeurig ingevuld over de opgegeven data. Ondanks dat dit soms voor bijzondere combinaties zorgt, zijn de reacties tot nu toe erg positief."