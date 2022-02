 Insider threats kosten bedrijven jaarlijks 15,4 miljoen dollar

Niet alleen het aantal insiderbedreigingen neemt toe, maar ook de kosten om ze te bestrijden - Nalatige insiders zijn de oorzaak van 56 procent van de incidenten, terwijl het aantal gestolen inloggegevens bijna is verdubbeld en het duurst is om te verhelpen, met gemiddeld ruim 800.000 dollar per incident. Proofpoint,presenteert zijn 2022 Cost of Insider Threats Global Report waarmee het bedrijf de kosten en trends in kaart brengt die te maken hebben met nalatige, gecompromitteerde en kwaadwillende insiders.



Uit het rapport blijkt dat getroffen organisaties gemiddeld 15,4 miljoen dollar (omgerekend 13,6 miljoen euro) per jaar kwijt zijn om insider threats te verhelpen. Dit is een stijging van 34 procent ten opzichte van 2020. Bovendien duurt het gemiddeld 85 dagen om elk incident onder controle te krijgen. Het rapport, onafhankelijk uitgevoerd door het Ponemon Institute, wordt om de twee jaar gepubliceerd en is nu toe aan zijn vierde editie. Voor het onderzoek zijn meer dan duizend professionals op het gebied van IT- en IT-beveiliging in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific ondervraagd. Elke organisatie die deelnam aan het onderzoek had te maken met één of meer incidenten veroorzaakt door een insider. Het rapport toont aan dat de frequentie en kosten als gevolg van insider threats in de afgelopen twee jaar flink zijn toegenomen. Dit geldt voor alle drie de soorten insider threats: onzorgvuldige of nalatige werknemers, criminele of kwaadwillende insiders, en diefstal van vertrouwelijke informatie door cybercriminelen.



Groter risico

"Het grotendeels werken op afstand en hybride werken in aanloop naar 'The Great Resignation' heeft het risico op incidenten met insider threats vergroot. Veel mensen hebben namelijk ontslag genomen bij hun werkgever en belangrijke informatie met zich meegenomen," zegt Ryan Kalember, executive vice president cybersecurity strategy bij Proofpoint. "Bovendien zijn insiders, zoals werknemers, freelancers en externe leveranciers, een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Zij hebben namelijk vaak toegang tot kritieke systemen, gegevens en infrastructuur. Aangezien werknemers zich vaak in de frontlinie van cyberaanvallen bevinden, raden we een gelaagde verdediging aan. Deze moet onder meer een specifieke oplossing voor insider threat management en gedegen training in beveiligingsbewustzijn omvatten om de beste bescherming te bieden tegen dit soort risico's."



De belangrijkste resultaten van het 2022 Cost of Insider Threats Global Report van dit jaar zijn:

Insider threats kosten getroffen organisaties jaarlijks gemiddeld 15,4 miljoen dollar, een stijging van 34 procent ten opzichte van de 11,45 miljoen dollar in 2020.

De frequentie van incidenten per bedrijf is ook gestegen: 67 procent van de bedrijven heeft te maken met tussen de 21 en meer dan 40 incidenten per jaar, tegenover 60 procent in 2020. De nalatige insider is de hoofdoorzaak van de meeste incidenten. 56 procent van de gemelde incidenten met insider threats was het gevolg van een onzorgvuldige werknemer of freelancer, wat gemiddeld 484.931 dollar per incident kostte. Dit kan het gevolg zijn van allerlei factoren, waaronder het niet beveiligen van apparaten, het niet opvolgen van beveiligingsbeleid of het vergeten van patches en upgrades.

Medewerkers die wetten, mandaten of regelgeving met betrekking tot hun werk en die van invloed zijn op de beveiliging van de organisatie niet volledig begrijpen of kunnen toepassen.

Medewerkers die niet weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de apparaten die ze gebruiken (zowel bedrijfsapparaten als BYOD-apparaten) te allen tijde zijn beveiligd.

Medewerkers die zeer vertrouwelijke gegevens sturen naar een onbeveiligde locatie in de cloud, waardoor de organisatie aan risico's wordt blootgesteld.

Medewerkers die het beveiligingsbeleid van een bedrijf schenden om taken te vereenvoudigen.

Medewerkers die een bedrijf aan risico's blootstellen omdat ze apparaten en diensten niet patchen en upgraden naar de nieuwste versies. Dr. Larry Ponemon, voorzitter en oprichter van het Ponemon Institute, verklaart: "Niet alleen het aantal insiderbedreigingen neemt toe, maar ook de kosten om ze te bestrijden. We zien echter dat het risico op kwaadwillende insiders toeneemt nu steeds meer gebruikers toegang hebben tot bedrijfsgegevens van buiten de kantooromgeving. Dit maakt het moeilijk voor het beveiligingsteam om een onderscheid te maken tussen werknemers die het goed bedoelen en kwaadwillende insiders die gevoelige informatie proberen te stelen."