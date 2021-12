 Cybercriminelen liggen op de loer tijdens de feestdagen

Wees extra alert op trucs van cybercriminelen - Black Friday en Sinterklaas zijn voorbij en nu komt de kerstperiode er weer aan. Dit betekent dat het aantal online aankopen weer snel toeneemt. Cisco Talos, het Threat Intelligence Research Team van Cisco, waarschuwt consumenten dit jaar om de komende periode extra goed op te letten voor nieuwe trucs van cybercriminelen.



Hoewel consumenten altijd op hun hoede moeten zijn tijdens online aankopen, vrezen cyberexperts van Cisco dat het aantal online oplichters deze dagen agressief zal toenemen.



Waarom is er dit jaar een verhoogd risico?

Covid-19 heeft grote tekorten in de supply chain veroorzaakt, hierdoor zijn producten (tijdelijk) niet beschikbaar. Cybercriminelen grijpen dit moment met beide handen aan om online shoppers die op zoek zijn naar mooie aanbiedingen te scammen en hun gegevens te stelen.

De nieuwe spelconsoles, zoals de PS5 en de Xbox Series X, die nu al schaars zijn en tegen hoge prijzen worden verkocht, beloven dit jaar één van de grootste lokkertjes te worden. Door de beperkte beschikbaarheid van dit product ontstaat een ideale omgeving voor cybercriminelen. Zij richten zich namelijk op consumenten die meer dan bereid zijn om hun creditcardgegevens te delen in de hoop één van de gelukkigen te zijn.



Hoe herken je het verschil tussen een scam en een deal?

Je favoriete product kunnen kopen voor een spotgoedkope prijs, of jezelf inschrijven voor een wachtlijst voor een product dat niet meer te verkrijgen is. Het klinkt aantrekkelijk, maar wees gewaarschuwd. Cybercriminelen kunnen consumenten op veel verschillende manieren misleiden. Cybercriminelen manipuleren hun slachtoffers dusdanig dat ze vrijwillig gegevens delen op kwaadaardige sites die legitiem lijken. Ze sturen phishing mails waarin artikelen voor spotprijzen worden aangeboden of ze zorgen ervoor dat consumenten via hun telefoon of computer op een link klikken waardoor deze met kwaadaardige software worden geïnfecteerd om creditcard- en bankgegevens te stelen. Klik dus niet zomaar op een link!

Het einde van het jaar, wanneer meer mensen online winkelen en op zoek zijn naar het perfect cadeau, is een populaire periode waarin een verhoogd risico voor cybercriminaliteit wordt geconstateerd. Het aantal online aankopen stijgt door Black Friday, Cyber Monday en de last minute kerstaankopen en koopjesjagers worden verleid met ‘eendagspromoties’ van bekende merken. Je moet in deze periode als consument dus goed opletten voor e-mails van niet-erkende websites die te mooi lijken om waar te zijn.

"Consumenten zijn zich vaak niet bewust van de risico’s die online winkelen met zich meebrengt. Helaas worden cybercriminelen steeds creatiever in het misleiden van mensen, waardoor het voor consumenten moeilijk kan zijn om een scam op tijd te herkennen en te voorkomen. Het is daarom belangrijk om consumenten ervan bewust te maken dat ze voorzichtig om moeten gaan met het delen van persoonlijke gegevens," aldus Jan Heijdra, cybersecurity specialist bij Cisco Nederland.



Acht tips om veilig online te shoppen tijdens de feestperiode:

Om consumenten deze feestdagen te beschermen tegen de trucs van cybercriminelen hebben de cyberexperts van Cisco Talos een lijst met tips opgesteld zodat ook jij op veilige manier je online Sinterklaas- en kerstinkopen kan doen.

Controleer altijd de legitimiteit van een bedrijf die je ongevraagd een e-mail stuurt of je benadert via sociale media

Wees op je hoede voor e-mails of sms'jes waarin melding wordt gemaakt van een probleem of een vraag over uw financiële rekeningen, vul nooit zomaar je gegevens in

Klik niet zomaar op een link in een onverwachte e-mail. Typ altijd handmatig de website

Laat je niet verleiden door last minute deals; oplichters proberen vaak een gevoel van urgentie te creëren zodat het slachtoffer impulsief handelt

Wees op je hoede voor deals die "te mooi om waar te zijn" lijken. Dit zijn ze vaak ook

Gebruik een wachtwoordmanager

Gebruik Multi-Factor Authenticatie

Doe geen aankopen op openbare of onbekende, onbeveiligde WiFi netwerken En onthoud; als iets te mooi lijkt om waar te zijn dan is het waarschijnlijk ook zo!