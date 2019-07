 Negen van de tien Nederlanders heeft geen idee hoe om te gaan met digitale munten

Slechts één-op-de-tien Nederlanders begrijpt volledig hoe digitale munteenheden werken - Uit het Kaspersky-onderzoek ‘Waarom consumenten huiverig zijn voor digitale munten’ blijkt dat het merendeel van de Nederlanders nog weinig begrip en vertrouwen heeft in zogeheten cryptocurrency.



Dat weerhoudt consumenten ervan de digitale valuta te gaan gebruiken. Slechts één-op-de-tien Nederlanders begrijpt volledig hoe digitale munteenheden werken en 28 procent heeft er enige kennis van. 87 procent van de Nederlanders heeft nog nooit digitale valuta gekocht. Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft dat de opkomst van cryptovaluta een rage is. Daarmee is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voor alom acceptatie als gangbare vorm van betaling of investering, zo concludeert het Kaspersky-onderzoek.



Gebrek aan kennis en vertrouwen

Ondanks dat veel consumenten nieuwsgierig zijn naar het gebruik van digitale munten, is er sprake van een gebrek aan kennis en vertrouwen. Zo heeft bijna een derde (27 procent) een poging gewaagd om aan de gang te gaan met digitale valuta, maar is afgehaakt omdat het technisch te ingewikkeld zou zijn. Vijftien procent van de Nederlanders is van mening dat digitale valuta vrij volatiel zijn. Zij geven aan dat er eerst sprake moet zijn van stabiliteit voordat ze bereid zijn de digitale munt te gaan gebruiken. Er wordt ook getwijfeld aan de veiligheid. Tegelijkertijd vertelt het onderzoek dat geen van de digitale muntgebruikers slachtoffer is geworden van fraude of andere vormen van cybercriminaliteit. Zeven procent van de ondervraagde Nederlanders geeft aan dat ze de digitale munt in de toekomst willen gebruiken.



Beleggingsproducten

"Vooralsnog worden cryptovaluta vooral gezien en ingezet als beleggingsproducten. Tegelijkertijd blijft de markt uiteraard in ontwikkeling. Zo wordt er hard gewerkt aan gereguleerde cryptoplatformen. Daarmee kan de digitale munt eenvoudig bewaard en uitgegeven worden. Facebook kondigde onlangs de komst hun eigen cryptomunt Libra aan. Bescherming en beveiliging van cryptovaluta zijn cruciaal. Het gaat immers om geld. Voor cryptobedrijven is het belangrijk dat ze hun gehele digitale omgeving goed beschermen. Ik adviseer consumenten verschillende digitale portemonnees te gebruiken of digitaal valutabezit te verspreiden over meerdere hard- en softwareplatformen," vertelt Jornt van der Wiel, security-expert bij Kaspersky.