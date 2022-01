 Bibberende handen: kwart Nederlanders stapt niet in auto bij sneeuw, regen of storm

Zo bereid je je optimaal voor op slechte weersomstandigheden - Het is officieel winter en dat betekent dat we nog vaker te maken krijgen met regen- en sneeuwbuien. Dat zorgt op de weg voor de nodige zweethanden, want uit een onderzoek* van online verzekeraar Allianz Direct blijkt dat twee op de vijf (41 procent) automobilisten het erg spannend vindt om te rijden met sneeuw, harde regen of storm.



Veel mensen knijpen ‘m bij slecht weer, maar ruim een derde (36 procent) is daadwerkelijk bang om de weg op te gaan bij ijzel en gladheid. Sneeuw, harde regen en storm weerhoudt zelfs een kwart van de automobilisten (25 procent) ervan om in de auto te stappen. 77 procent van de Nederlanders zweert dan ook bij een goede voorbereiding voordat ze wegrijden in hun bolide. 40 procent doet jaarlijks een wintercheck bij de garage en bijna twee op de vijf (38 procent) heeft winterbanden voor zijn of haar auto, waarvan bijna iedereen (93 procent) ze ook gebruikt. Andere populaire voorzorgsmaatregelen blijken het gebruiken van een isolatiedekentje op de vooruit (48 procent) en de motor warm laten draaien (36 procent).



Zorg voor voldoende zicht

Hoe je je nog beter voorbereidt op zo’n autorit? Volgens Ron Adams, Head of Marketing & Sales bij Allianz Direct, is het belangrijk om te allen tijde te zorgen dat jij en je auto zijn klaargestoomd voor verschillende weersomstandigheden. "Opvallend is dat drie kwart van de respondenten zonder winterbanden deze niet wil kopen omdat ze het niet nodig vinden. En dat terwijl een dieper bandenprofiel, net als de juiste bandenspanning, in de winter enorm belangrijk is. Zorg daarnaast voor voldoende zicht. Reinig voor vertrek je voorruit, maar check ook regelmatig of de ruitenwissers niet versleten zijn. Als je merkt dat niet de hele ruit gelijkmatig wordt schoongeveegd, je scheurtjes in het rubber ziet of zelfs merkt dat het rubber losraakt, is het tijd voor vervanging. Vergeet tot slot niet om de vloeistoffen op peil te houden, zoals de koelstofvloeistof en ruitensproeiervloeistof."



Rijd rustig en houd afstand

Ondanks een goede voorbereiding kun je met winters weer nog steeds een barre tocht voor de boeg hebben. Hoe houd je het hoofd koel en zorg je voor een veilige rit? Dat heeft alles te maken met een rustige rijstijl, die bijdraagt aan de verkeersveiligheid. "Rijden in slecht weer kan spannend zijn. Tijdens een flinke regenbui of dichte mist wordt je zicht minder, net als je grip. Voldoende remweg en dus stopafstand is hierbij cruciaal. Zorg daarom allereerst voor voldoende afstand van je voorganger; minstens vier seconden, daar waar je normaal twee seconden afstand houdt. Rij iets langzamer dan normaal, laat je niet afleiden door je telefoon en gebruik ook zeker geen cruise control," aldus Adams. "Ben je totaal niet gewend om te rijden bij slecht weer? Oefen dan eens op een groot verlaten terrein of overweeg een slipcursus, zodat je weet wat te doen bij aquaplaning."