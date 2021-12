De Food Trends voor 2022 Midden-Oosterse keuken wint aan populariteit - Thuisbezorgd.nl presenteert het Food Trend Rapport 2021. In deze eerste editie van het rapport presenteert de eten bestelsite de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van smaak, eten en bestelgedrag. Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van geanonimiseerde data van alle bestellingen van het afgelopen jaar bij 12.000 aangesloten restaurants.



Van ‘food tribes’ tot eetbeleving en van functionele ingrediënten die beter zijn voor lijf en leden, tot kipgerechten met een bijzondere twist. De food trends voor 2022 laten zien dat de restaurantwereld én smaak van Nederlanders in een stroomversnelling zijn gekomen.



Steeds meer vegetarische en veganistische alternatieven naast geliefde klassiekers

Hoewel de Italiaanse keuken met pizza favoriet is bij de Nederlander, wint de Midden-Oosterse keuken snel populariteit. Het meest trendy gerecht van 2021 dat het hardste steeg in populariteit is dan ook: de pita falafel. Een gerecht dat als lekker vegetarisch alternatief gezien wordt. De vraag naar vegetarische en veganistische gerechten groeit dan ook enorm. Niet alleen in de Randstad, maar ook daarbuiten steeg het aantal bestellingen van deze gerechten dit jaar hard. De grootste groei werd daarbij in Limburgse steden gezien met ruim 55 procent meer vegetarische en veganistische bestellingen in 2021.

Niet alleen de gerechten worden diverser, ook de momenten waarop we eten bestellen. Hoewel de vroege avond nog steeds het populairste tijdstip is om eten te bestellen, vond ruim 22 procent van alle bestellingen plaats tussen 12.00 en 16.00 uur ‘s middags voor de lunch of lekkere snacks.

Gijs Weterings, Country Director Thuisbezorgd.nl vertelt over het afgelopen jaar: "Vorig jaar zagen we enorme pandemie-gerelateerde verschuivingen in het eten en bestelgedrag van Nederlanders. Dit heeft haar sporen nagelaten in 2021 waardoor ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt. Zo zijn we getuige van een opmars van nieuwe wereldkeukens en gerechten op ons platform. Daarnaast is er een enorme diversiteit aan bestellingen en bestelmomenten bij Nederlanders. We kijken ernaar uit om deze trends in 2022 terug te zien in de maaltijden en bestellingen op ons platform."



Dé zes Food Trends voor 2022

Ook volgend jaar kunnen we weer nieuwe gerechten en innovaties op het gebied van eten bestellen verwachten. En hoewel onze smaak zich snel ontwikkelt, ziet Thuisbezorgd.nl ook dat klassiekers onverminderd populair blijven. Maar dan wel steeds vaker met een twist, om de consument te blijven verrassen. Food Trendwatcher Gijsbregt Brouwer voorspelt: "Typisch voor de trends van 2022 is de rol die kip inneemt op het menu. Van creatieve nieuwe bereidingen zoals Korean Fried Chicken tot plantaardige kipburgers en kip als proteïne booster in poké bowls; alles draait om kip. De veelzijdigheid en mogelijkheden van kip en plantaardige kip zorgt voor een ware hoenderhausse het komende jaar."

Met de toenemende groei en diversiteit van restaurants en gerechten op het platform, neemt ook de verwachting van de consumenten toe. Thuisbezorgd.nl voorziet daarom steeds meer nieuwe, creatieve manieren van bezorging en verpakking. Brouwer licht toe: "Eten bestellen draait al lang niet meer alleen om gemak, we vinden beleving minstens zo belangrijk. Dit zorgt voor een impuls voor maaltijdbezorging met creatieve pizzadozen tot aan handgeschreven briefjes van de chef en speciale afspeellijsten voor tijdens de maaltijd."



De Food Trends voor 2020:



1. Van goed naar beter

De luxe van eten laten bezorgen is gemeengoed geworden, dat betekent dat thuis eten (ook) gezond moet zijn. Consumenten kiezen steeds meer gerechten en drankjes met positieve eigenschappen voor henzelf; een beter lijf en een betere geest. Dit ging vroeger vaak om ‘minder’ zout, suiker, koolhydraten en vet. Maar in 2022 gaat het juist om ‘beter’. Beter concentreren, beter sporten, beter voor de dag komen, met bijvoorbeeld plantaardige eiwitten, gember of bieten. Functionele ingrediënten die beter voor mij zijn, hoeven dat niet per definitie voor jou te zijn. Het gaat om wat past bij je lijf en persoonlijke levensstijl.



2. Food Tribes

Mensen zijn sociale wezens. We voelen ons verwant aan anderen die zich zo gedragen zoals wij. Eten is een belangrijk element om verwantschap te ervaren, zo belangrijk dat we kunnen spreken van ‘food tribes’. Mensen die zich met elkaar verbonden voelen door de keuze in hun eten. Eet jij keto, dan zoek je anderen die keto eten. Eet je minder of geen vlees, dan zoek je andere vegans, vegetariërs of flexitariërs op. Mijd je lactose in je bestellingen, dan wissel je tips uit met anderen die dat ook doen. Opvallende overeenkomst bij deze Food Tribes; ze delen hun gekozen eetstijl graag op social media.



3. Eten is beleven

Uit eten gaan of thuis eten laten komen dient één van de twee doelen; gemak of gezelligheid. Bezorging is tot dusver vooral gefocust op gemak. We wilden de maaltijd zo snel mogelijk in ‘optima forma’ voor onze neus. De afgelopen jaren hebben we een kentering gezien. Want bezorgde gerechten worden gezelliger, mooier en indrukwekkender. Er wordt zogezegd beleving aan toegevoegd. Dat kan offline met mooi geïllustreerde pizzadozen, stickers op de verpakking met uitleg hoe je het eten het best opmaakt of met een handgeschreven briefje van de restaurateur of chef. Online beleving zal ook terrein winnen, met muziekafspeellijsten voor de juiste sfeer bij het diner, grappige video’s bij het gerecht of slimme combinaties zoals filmsuggesties op je favoriete streaming platform die perfect passen bij de maaltijd.



4. Klassiek is niet ouderwets

De meest bestelde gerechten van 2021 zijn frieten, hamburgers en pizza’s. Oude bekenden, waar nooit iets aan is veranderd toch? Nee hoor, er verandert juist heel veel aan deze oudgedienden van eten bestellen. Zo worden frieten tegenwoordig ‘gecoat’, zodat ze langer knapperig blijven. En de volgorde van laagjes op de hamburger wordt geperfectioneerd zodat het niet gaat lekken. En er zijn volop vegan en vegetarische opties bij de zowel de Amerikaanse als de Italiaanse publieksfavoriet. Een nieuwe trend; tijdelijke gerechten op het menu. Bijvoorbeeld een frisse lenteburger of een pizza met paddenstoelen of pompoen in de herfst.



5. Kip met een twist

Korean Fried Chicken, kip katsu op je Japanse sando of buttermilk chicken burgers, de gepaneerde kip is nauwelijks meer weg te denken van het menu. Ook als proteïne op je poké bowl of in gezonde salades past kip uitstekend. Kip is in Europa het enige type vlees dat nog groeit in de verkoop én het is het type vlees waar op dit moment de meeste en beste vleesvervangers voor zijn. De veelzijdigheid van de (plantaardige) kipburgers, -filets en stukjes zorgt voor een ware hoenderhausse het komende jaar.



6. De koude keuken

Het gemak dient de mens op steeds meer momenten, dus laten we eten en drinken voor steeds meer gelegenheden bezorgen. Denk aan het ontbijt of de lunch, maar ook de gezonde maaltijd na het sporten, het lekkers bij de film in het weekend of een picknick in het park met mooi weer. Momenten die zich lenen voor gerechten uit koude keuken; overnight oats, tonijn sandwiches, poké bowls, nacho’s met guacamole of vers brood met jus d’orange.



