 De belangrijkste voorspellingen voor samenwerken op de werkplek in 2022

Werknemers willen hybride en flexibel blijven werken - Poly onthult de belangrijkste voorspellingen voor 2022 en verder. Voorspellingen die het samenwerken op de werkplek vormgeven en uiteindelijk de toekomst van werk zullen bepalen. De langverwachte terugkeer naar ‘normaal’ betekent niet dat we terugkeren naar oude gewoonten. Hybride werken is een blijvertje en het nieuwe jaar betekent onomkeerbare veranderingen in de manier waarop we werken.



De ontwrichting, die de globale pandemie veroorzaakte, heeft bedrijven gedwongen om werken op afstand mogelijk te maken en heeft het vermogen van werknemers op de proef gesteld om nieuwe vormen van betrokkenheid en interactie te omarmen. Werkgevers en werknemers zullen de kracht om duurzame, gezamenlijke veranderingen teweeg te brengen, steeds meer op gelijke voet moeten verdelen. Bedrijven die het komende jaar hun weg willen vinden, moeten deze fundamentele verschuiving begrijpen en omarmen om een succesvol evenwicht te vinden tussen technologie en transformatie.



Voorspelling 1: dag 9-5, lang leve het ‘altijd’ kunnen werken

Werknemers die de voordelen van hybride en flexibele werken hebben ervaren, hebben geen plannen om fulltime terug te keren naar het kantoorleven. 80 procent van de werknemers in Europa geeft er de voorkeur aan om een aantal dagen thuis te werken, zo blijkt uit recent onderzoek van Poly. Werknemers willen flexibiliteit, en nu de economie weer opkrabbelt en veel van hen de baas en baan vaarwel zeggen, hebben ze meer zelfbeschikking om te kiezen hoe en waar ze werken.

Paul Clark, senior vice president voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika bij Poly: "Mensen willen een werk-privébalans met de flexibiliteit om naar de tandarts te kunnen gaan, een schoolvoorstelling te kunnen bijwonen of hun werkdagen aan te passen om een oude vriend te ontmoeten die in de stad is. Werknemers zijn geen assets meer die gemanaged moeten worden, maar hebben zich net zo ontwikkeld als klantpersona’s: ze weten wat ze willen, waarom, wanneer en hoe, én zijn niet bang het je te vertellen. Negeer je ze, dan gaan ze gewoon ergens anders heen."



Voorspelling 2: polymorfe kantoren mogelijk gemaakt door effectieve tools, niet door technologisch speelgoed

Kantoren hoeven niet langer noodzakelijk fysieke ruimten te zijn met vaste, individuele plekken. Werkplekken van de toekomst zullen ecosystemen zijn van plekken en ruimtes die zijn afgestemd op de werkgewoonten of -behoeften van verschillende persona’s. Mensen gaan niet meer naar kantoor omdat het moet, maar omdat ze specifieke, persoonlijke interactie willen. Dat leidt tot aanzienlijke veranderingen in architectuur, vastgoed, ruimtelijk ontwerp en investeringen in devices en technologieën voor samenwerking in toekomstige kantoorruimtes, doordat al deze disciplines met elkaar samengaan om de allerbeste werkervaring te bieden. Organisaties die er niet in slagen om in 2022 een flexibele werkplek te ondersteunen, zullen moeite hebben om een samenwerkingscultuur op te bouwen", gaat Clark verder. "Tijdens de pandemie hadden krimpende netwerken invloed op innovatie en creativiteit. Er waren geen informele gesprekjes en ongeplande ontmoetingen, terwijl dit soort momenten van samenwerking wel bijdragen aan het delen van kennis en het oplossen van problemen. Samenwerking is nodig voor gelukkige werknemers – en het is inmiddels ook wel duidelijk dat er een verband is tussen het welzijn van werknemers en bedrijfsprestaties."

Voorspelling 3: gelijkheid – de nieuwe noodzaak Tijdens de pandemie draaide alles om bedrijfscontinuïteit. Bedrijven zullen een people-first-filosofie moeten aannemen, gebaseerd op keuzevrijheid. Keuze is een grote bemiddelaar en katalysator voor eenvoudige, betekenisvolle en productieve samenwerking, waardoor alle medewerkers betrokken kunnen zijn en op hun best presteren. Die aanpak is een uitgelezen kans voor HR, IT, facilitair management en de rest van het bedrijf om beter in te spelen op wat voor werkervaring werknemers willen. Recent onderzoek van Stanford University toont aan dat meer dan 40 procent van de werknemers actief op zoek zou gaan naar wat anders als hybride werken geen optie is bij hun werkgever.











Clark: "De grootste uitdaging van flexibel en hybride werken, is zorgen voor gelijkheid voor iedereen. Helder en goed beeld en geluid zijn essentieel voor een goede samenwerking tussen collega’s. Waar mensen ook willen, of moeten werken – in hun auto, een vergaderruimte of thuis – ze verwachten ondersteuning door devices en technologieën die gelijke inclusiviteit garanderen. Toegang tot betrouwbare communicatie is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen dezelfde informatie ontvangen, op hetzelfde moment, en om onbedoelde bias te voorkomen."