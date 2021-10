 Arbeidsomstandigheden belangrijker thema sinds corona

De angst om besmet te worden zit er nog steeds - De coronapandemie heeft grote invloed gehad op bedrijven en organisaties. Meer dan twee derde (68 procent) van de organisaties spreekt van een negatieve impact. Directies focussen nu meer op arbeidsomstandigheden, zoals de balans werk-privé. Ruim vier op de vijf organisaties (81 procent) ziet het liefst een sneltestregeling vanuit de overheid.



En een derde van de organisaties moedigt werknemers actief aan om zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit een onderzoek van Medprevent. Het onderzoek is gehouden onder deelnemers van de regeling Testen voor werknemers, een sneltestregeling die wordt uitgevoerd door Medprevent, coronatestbedrijf Spoedtest.nl en dienstverlener op het gebied van gezondheidsmanagement TIGRA. De respondenten komen vooral uit de branches persoonlijke verzorging (25 procent), onderwijs (achttien procent) en industrie (twaalf procent). De deelnemende organisaties zijn kleinschalig: 85 procent heeft minder dan 100 werknemers.

Niet verwonderlijk is dat in het onderwijs (93 procent) en in de branche persoonlijke verzorging (vooral kappers, 83 procent) corona de meeste impact heeft gehad. In de bouw (27 procent) was dit het minst. Organisaties namen tal van maatregelen: desinfectiemiddelen (97 procent), aanpassing van ruimtes om anderhalve meter afstand te kunnen houden (80 procent) en mondkapjesplicht (64 procent) waren de belangrijkste. En de schrik om besmet te worden zit er nog steeds in: twee derde van de ondervraagden ziet het grootste risico op besmetting via klanten en derden; zeventien procent acht dit risico groot tot zeer groot. Van de ondervraagden geeft slechts twaalf procent aan dat er volledig thuisgewerkt kan worden.



Vaccineren

Een derde van de werkgevers ziet het liefst dat personeel zich laat vaccineren en moedigt dit ook actief aan. Wel zijn werkgevers over het algemeen terughoudend met het delen van informatie over het eigen vaccinatiebeleid: slechts zeventien procent van de organisaties deelt dit met derden.

Opvallend is dat onder 70 procent van de organisaties arbeidsomstandigheden sinds corona een belangrijker thema zijn geworden. Voor wat betreft de rol van de arbodienst blijkt dat er nu meer behoefte is aan kennisdeling (33 procent) en advies over welzijn (31 procent). Directeur MedPrevent Janneke Hoitinga: "Wij merken dat we andere vragen krijgen van onze klanten dan vóór de pandemie. Advies over thuiswerken, hoe vind je een goede balans tussen werk en privé en hoe kunnen we het welzijn borgen van werknemers die thuiswerken. We verwachten dat dit voorlopig zo blijft."