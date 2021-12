Payrolling roept nog vaak negatieve associaties op - Er bestaan veel vooroordelen rondom payrolling: het is duur, je zou minder verdienen en het is oneerlijk. Terwijl de eerste gedachte misschien wel zou moeten zijn dat het goed is dat er zoveel mensen via payrolling aan het werk kunnen zegt Pieter Jacob Leenman van Maqqie.



Dat er negatieve associaties bestaan over het begrip payrolling vinden hij erg jammer en daarom deelt hij hier de vier meest voorkomende misvattingen over payrolling met uitleg.

Veel misvattingen ontstaan omdat feiten en definities onvoldoende bekend zijn. Zo ook over dit onderwerp. Payrolling is het uit handen geven van de verplichtingen van het werkgeverschap. Via een opdrachtovereenkomst neemt het payrollbedrijf de salarisadministratie en het juridisch werkgeverschap over van het bedrijf waar de medewerker zijn werkzaamheden uitvoert. De werknemer staat op de loonlijst van het payrollbedrijf maar wordt tewerkgesteld bij het inlenende bedrijf. Met deze definitie in het achterhoofd kunnen we naar veel voorkomende onjuiste overtuigingen kijken:



Werknemers gaan erop achteruit

Een goede werkgever wil dat personeel goed behandeld wordt. Veel ondernemers hebben het idee dat werknemers iets moeten inleveren bij payrolling. De payroller moet er immers toch ook aan verdienen?

Voor alle payrollbedrijven is wettelijk vastgesteld dat zij de inlenersbeloning moeten volgen. Deze beloning is erop gericht dat flexibele werknemers hetzelfde moeten verdienen als vaste werknemers. Op 1 januari 2020 is de WAB-regeling ingegaan waarmee payroll-personeel ook recht heeft op alle arbeidsvoorwaarden zoals die gelden bij de opdrachtgever. Payroll personeel gaat er dus zeker niet op achteruit.



Payrolling kost meer geld

Veel ondernemers denken met een eigen salarisadministratie goedkoper uit te zijn dan wanneer zij dit uitbesteden aan een payroller. Maar dat is niet altijd het geval. Als inlener betaal je een vergoeding voor de dienstverlening van het payrollbedrijf. Maar de dienstverlening van een payroller is niet anders dan andere vormen van dienstverlening; ook voor een accountant moet je betalen. Daarnaast levert payrolling een behoorlijke tijdsbesparing en zorgt het voor minder risico.

Je kunt directe loonkosten niet een-op-een vergelijken met payrollkosten. Dit komt namelijk omdat de payrollaanbieder kosten dekt als verzuimverzekering, loonbetaling en juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten. Daarmee is payrolling in de meeste gevallen zelfs een goedkopere optie.



Payrolling tast de betrokkenheid van werknemers aan

Voelen werknemers zich wel écht betrokken bij het bedrijf wanneer zij er niet vast in dienst zijn? Betrokkenheid bereik je met mensen, niet op papier. Bedrijven houden met payrolling zelf de leiding en het toezicht over hun personeel. Payrolling verzorgt alleen het regelwerk rondom personeel. Je houdt zelfs meer tijd over voor teambuilding wanneer je administratieve personeelszaken uitbesteed.



Alleen voor de grote spelers

Payrollling is niet alleen geschikt voor grote ondernemingen. Door de aangepaste wet- en regelgeving is het juist geschikt voor de iets kleinere ondernemingen. Zij halen er namelijk meer voordelen uit wanneer zij administratieve rompslomp en risico’s uit handen geven.

Zo zie je maar dat je met de juiste kennis een heel ander beeld kunt krijgen van bepaalde diensten. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt is flexibel werken een uitkomst en payrolling draagt daar in grote mate aan bij omdat zowel bedrijven als werknemers daarmee een stuk sneller kunnen schakelen.